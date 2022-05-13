Полиция ищет пропавшего в волости Тарту 22-летнего Расмуса

В полицию поступило сообщение о том, что Расмус покинул свой дом в деревне Ламмику волости Тартуского незадолго до 8 часов утра 12 мая и до сих пор не вернулся. По словам родственников, мужчина должен был пойти в школу в Тарту, но до нее не дошел. Телефон Расмуса выключен.

Полиция связалась с семьей и близкими мужчины, но никто не знает, где он может быть.

Расмус был одет в темно-коричневую парку, красноватые джинсы и синие тенниски. С собой у него был черный рюкзак. У него темно-каштановые волосы, он носит очки.

Полиция просит всех, кто где-либо видел Расмуса или его автомобиль, или у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.