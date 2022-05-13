Полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшего из своего дома в волости Тарту 22-летнего Расмуса. Мужчина покинул дом на темно-сером автомобиле.
Пропавший 22-летний Расмус найден мертвым
Пропавший 22-летний Расмус найден мертвым
В полицию поступило сообщение о том, что Расмус покинул свой дом в деревне Ламмику волости Тарту незадолго до 8 часов утра 12 мая. По словам родственников, мужчина должен был пойти в учебное заведение в Тарту, но там не пояивлся. Телефон Расмуса был выключен.
Полиция связалась с семьей и близкими мужчины, но никто не знал, где он может быть.
В субботу, 14 мая, утром пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, сегодня Расмус был найден мертвым. "В его смерти нет признаков насилия или преступления", - уточнили в полиции.