Пропавший 22-летний Расмус найден мертвым

В полицию поступило сообщение о том, что Расмус покинул свой дом в деревне Ламмику волости Тарту незадолго до 8 часов утра 12 мая. По словам родственников, мужчина должен был пойти в учебное заведение в Тарту, но там не пояивлся. Телефон Расмуса был выключен.

Полиция связалась с семьей и близкими мужчины, но никто не знал, где он может быть.