Сб, 14.05.2022
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Пропавший 22-летний Расмус найден мертвым

rus.postimees.ee
Пропавший 22-летний Расмус найден мертвым
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшего из своего дома в волости Тарту 22-летнего Расмуса. Мужчина покинул дом на темно-сером автомобиле.

В полицию поступило сообщение о том, что Расмус покинул свой дом в деревне Ламмику волости Тарту незадолго до 8 часов утра 12 мая. По словам родственников, мужчина должен был пойти в учебное заведение в Тарту, но там не пояивлся. Телефон Расмуса был выключен.

Полиция связалась с семьей и близкими мужчины, но никто не знал, где он может быть.

В субботу, 14 мая, утром пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, сегодня Расмус был найден мертвым. "В его смерти нет признаков насилия или преступления", - уточнили в полиции. 

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