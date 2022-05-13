Украина заявила о разгроме российской бронеколонны при переправе через реку: что известно

На кадрах, опубликованных командованием десантно-штурмовых войск Украины, видно несколько сгоревших военных машин и частично затопленные части понтонного моста. На снимках также видно много поврежденных или брошенных машин, в том числе танков - в лесу и на трассе, ведущей к реке, пишет агентство Рейтер.

Представляя в пятницу ежедневную сводку разведданных, министерство обороны Великобритании заявило, что украинские войска успешно предотвратили попытку российских военных переправиться через реку в Донбассе.

Ссылаясь на фотографии, министерство утверждает, что во время переправы через Северский Донец к западу от Северодонецка Россия потеряла значительные силы - по крайней мере одной батальонной тактической группы, а понтонное мостовое оборудование было выведено из строя при форсировании реки.

Переправа через реку в условиях конфликта считается крайне рискованным маневром, и это свидетельствует о давлении, оказываемом на российское командование с целью добиться прогресса на востоке Украины, оценивает ситуацию британское министерство обороны.

Рейтер подчеркивает, что не может оперативно проверить сообщения о срыве переправы, а также время и место боестолкновения. Накануне советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявлял, что это произошло под Белогородкой в Луганской области (небольшой населенный пункт). Андрусив утверждал, что украинские военные "разбили целую батальонно-тактическую группу".

По утверждению Андрусива, батальонно-тактическая группа могла входить в состав российской 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и потеряла более 50 единиц техники из 70.

Би-би-си также не может оперативно проверить это утверждение. Минобороны России не комметировало эту тему.

Джо Инвуд, Би-би-си, Львов

Это сцена абсолютного опустошения - попытка обойти украинскую оборону с фланга потерпела катастрофическую неудачу.

Обгоревшие российские танки и бронетехника у восточного берега реки Северский Донец, западнее Северодонецка в Луганской области. Наполовину построенные понтонные мосты вдаются в воду.

Считается, что был потерян почти целый батальон техники - неизвестно, сколько человек погибло.

На утреннем брифинге министерство обороны Великобритании заявило, что произошедшее свидетельствует об усилении давления на российское командование.

Но в другом месте, кажется, они продвинулись - согласно донесениям, взяли близлежащий город Рубежное. Это означало бы, что стратегически важный город Северодонецк окружен с трех сторон.

Если российские войска смогут его взять, они будут контролировать ряд переправ через реку, что сейчас им так дорого обошлось.

Украина в последние дни вытесняет российские войска в Харьковской области, следует из заявлений Киева. Основные усилия российских военных на харьковском направлении направлены на недопущение продвижения украинских сил в районе населенного пункта Веселое, говорится в утренней сводке украинского генштаба.

Три моста через реку Северский Донец, критически необходимые для контрнаступления украинской армии в Харьковской области, взорваны, сообщает "Громадське" со ссылкой на снимки, опубликованные Си-эн-эн.

В то же время Россия пытается наступать в Донецкой и Луганской областях, следует из сводки. Минобороны России на протяжении последних дней не комментирует ситуацию за земле и сообщает только о нанесенных ударах с воздуха. Минобороны Великобритании в своем обзоре утром в пятницу пишет, что Россия прилагает значительные усилия южнее Харькова, вблизи Изюма и Северодонецка в попытке добиться прорыва в направлении Славянска и Краматорска.

Журналисты агентства Рейтер подтвердили, что Украина в настоящее время контролирует территорию, простирающуюся до берегов реки Северский Донец примерно в 40 км к юго-востоку от Харькова.

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в пятницу заявил, за прошедшие сутки 31 раз были обстреляны жилые дома в регионе. По его данным, российские войска после взятия Попасной ведут штурмовые действия в направлении Орехово и в районе Камышевахи.