Персона недели ⟩ Житель Эстонии, ценящий мир

Утро 9 мая прошло самым обыкновенным образом – сварил для своего сына Данилы и жены Вики овсяную кашу, усадил обоих в наш видавший виды «Фольксваген» и отвез одного в школу, а другую на работу. Вика отправляется в очередной недельный цикл – она работает на пассажирском судне неделю через неделю. Сложно, но мы привыкли.

Затем просочился через небольшую пробку, прибыл в контору и уселся за свой компьютер, начав разбирать бумажки да почитывать новости. С новостных порталов на меня глядит Бронзовый солдат, комментарии полиции и гвоздики. Не скажу, что для меня этот памятник святая святых, но определенные чувства вызывает и значение имеет. В это утро я еще не уверен, хочу ли я вечером после работы прийти на Военное кладбище с цветком в руке и будет ли у меня на это время после рабочего дня. Посмотрим.

Память о войне жива

Война, окончившаяся так давно, живет в нас. Начало мая, его сладкий воздух всегда ассоциировался у меня с окончанием этой войны, которой я никогда не видел и о которой имею весьма общее представление. Изредка, подбирая слова и словно отрывая от себя, о войне мне рассказывала бабушка.

Я хорошо помню бабушку Лидию. Она умерла, когда мне было десять лет. 9 мая я непроизвольно вспоминаю ее мягкие черты лица и мелодичный голос, который не огрубел, несмотря на выпавшие на ее долю трудности.

У нас про семейную историю почти никогда не говорили, потому что точно не знали, что и с кем из предков случилось.

Но помню, был разговор о том, как мать и отца Лидии, то есть моих прабабушку и прадедушку, раскулачили где-то в нынешней Брянской области – слишком большим показалось властям наработанное за годы хозяйство. Перед тем как отправиться на север и там погибнуть, мои предки буквально повесили Лидию на шею соседям и в слезах умоляли спасти единственную дочь. Соседи из деревенских бедняков сжалились и в большой неразберихе умудрились удочерить ее.

Когда земля задрожала от гусениц тысяч танков, моей бабушке было всего 16 лет. Так вот когда война началась, бабушку эвакуировали в Сибирь, где определили на оружейный завод. Смены длились порой по 15 часов, еды было мало, но то не голод. Там Лидию заметили и перевели в бюро, где она освоила ценную по тем временам профессию машинистки-стенографистки.

Конечно, она была самым простым советским человеком и вместе со всеми ее окружавшими вносила свой вклад в сокрушение врага.