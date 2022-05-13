Персона недели ⟩ Житель Эстонии, ценящий мир

Сохранить отношения
В этом году, и это понятно, 9 мая не могло пройти как обычно. Лет 10 назад, помню, я и сам эту георгиевскую ленту надевал. Было модно, что ли. Без особой подоплеки надевал. Сейчас не тянет больше демонстрировать, хочется просто сохранить память о бабушке и дедушке, которого я не застал – он умер от рака до моего рождения.
В России бывал не раз, там есть родня. Нейтрально относился к тому, что происходило в соседней стране, потому что это не мое дело и мой дом – Эстония. Но в этом году 24 февраля стало просто не по себе. Пожилые мать и отец болезненно реагируют на тему войны в Украине. Как-то пытался с ними просто спокойно обсудить – мол, это же совершенно ясно, что убийству мирных жителей не найти никакого оправдания, Украина имеет право жить и процветать. Происходящее – ужасно. Я не знаю, увижу ли я еще когда-нибудь своих родных из России.
Дома мы теперь не говорим об Украине. Мы предпочитаем сохранять отношения. Но это молчание, скажу честно, гложет изнутри. Я не знаю, как бабушка восприняла бы войну в Украине, выразила бы она свое мнение или тоже промолчала. Я не слышал, чтобы представители военного поколения когда-либо поддерживали войну как таковую – ее ужасы, изничтожающий душу и все человеческое жар, видимо, отпечатываются внутри. Наверное, поэтому в семье так мало и отрывисто об этом говорили.
По зову сердца
Вот уже шесть часов вечера, я заканчиваю работу и собираюсь уходить. В конторе работает секретарь Олеся и начальник Андрес – у нас смешанный коллектив. Прощаюсь, выхожу на парковку и усаживаюсь за руль. Звонит сын и сообщает, что он будет после школы у друга и домой вернется позднее. Я не водил его за ручку к Бронзовому солдату. Не уверен, значат ли что-то для сына памятники. Пусть будет так – молодому человеку уже скоро 17 лет. Но он знает про свою прабабушку и видел ее портретные фотографии.
Пока выруливал с парковки, все думал, где тут неподалеку цветочный магазин. Все-таки надо сходить к Бронзовому солдату. Там много полиции, все в оградах, и наверняка кто-то захочет устроить шоу. В этом году все по-другому и, видимо, как прежде уже никогда не будет. Закон есть закон – у нас теперь 9 мая без символики. Да и бог с ней.
Цветочный магазинчик на углу оказался закрыт. А потом я вспомнил, что к Военному кладбищу не подъехать – улица перекрыта. Оставил автомобиль за километр и отправился к Солдату через старое Александро-Невское кладбище. Там красиво, по дороге встречаются могилы царских офицеров, эстонских довоенных общественных деятелей, поэта Северянина, митрополита Корнилия и еще много кого.
Покидаю одно кладбище и направляюсь на соседнее. Решил просто пройти близ памятника, стараясь не попасть в гущу людей. Посмотрел на него с минуту.
А потом вернулся через старое кладбище в машину и спустя полчаса сел за стол в собственной кухне. День подходит к концу. Созвонился с женой – у нее все хорошо, на пути в Стокгольм, она не спросила про посещение памятника, и я сам забыл ей сказать. Данила вернулся и сразу за компьютер. Завтра у меня много дел.