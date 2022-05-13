Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне в субботу по сравнению с пятницей снизится в Эстонии на 14,1процента до 109,81 евро мегаватт-час.
Стоимость электроэнергии в субботу снизится в Эстонии до 109,81 евро
Стоимость электроэнергии в субботу снизится в Эстонии до 109,81 евро
Самой высокой — 178,78 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой — ночью с нуля до 1 часа, когда она составит 61,51 евро за мегаватт-час.
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