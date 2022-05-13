В этом году 12 мая исполнилось 10 лет со дня открытия ангара для гидросамолетов Летной гавани в качестве музея. По этому случаю Морской музей Эстонии пригласил работников и партнеров на торжественный прием.
Галерея ⟩ Летная гавань отметила десятилетие
«Возрожденная Летная гавань снова и снова приносит радость. Десять лет назад мы были в восторге от того, что воплотилась в жизнь идея, казавшаяся нереальной – реконструировать уникальное здание, чтобы экспонировать в нем подводную лодку. Теперь же мы можем порадоваться достижению желаемой цели – на отрытой для всех прибрежной территории можно посетить инновационный морской музей. Радости добавляет еще то, что уже ведется множество разработок по дальнейшему развитию и расширению музея. От всей души благодарим всех, кто поддерживает нас на этом пути», – сказал в своем приветствии собравшимся директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.
На торжественном приеме с приветственной речью выступили министр культуры Эстонской Республики Тийт Терик, вице-мэр Таллинна в сфере культуры Каарель Оя и бывший министр культуры Рейн Ланг.
Вечер прошёл в формате ужина-концерта. В его программу вошли уникальные выступления Элины Нечаевой, Танеля Падара, Эстонского военного оркестра, а также Reket´а и диджеев Disco Tallinn.