Галерея ⟩ Летная гавань отметила десятилетие

«Возрожденная Летная гавань снова и снова приносит радость. Десять лет назад мы были в восторге от того, что воплотилась в жизнь идея, казавшаяся нереальной – реконструировать уникальное здание, чтобы экспонировать в нем подводную лодку. Теперь же мы можем порадоваться достижению желаемой цели – на отрытой для всех прибрежной территории можно посетить инновационный морской музей. Радости добавляет еще то, что уже ведется множество разработок по дальнейшему развитию и расширению музея. От всей души благодарим всех, кто поддерживает нас на этом пути», – сказал в своем приветствии собравшимся директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.