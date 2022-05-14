Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа

Таллинн

Дни Таллинна

13–15 мая

Бесплатные мероприятия в рамках празднования Дня Таллинна в центре и спальных районах столицы. В программе музыкальные викторины и игры для детей, диктант, экскурсии, толоки и, конечно, концерты. Музеи Таллинна также предлагают различные мероприятия.

15 мая 12:30

Автобусный парад от площади Вабадузе в Кадриорг.

15 мая 15:00–22:00

Концерт под открытым небом в Кадриорге. На сцене: Танель Падар, Уку Сувисте (на фото), Gameboy Tetris, Villemdrillem и Clicherik & Max, Minimal Wind, а также Сильвер Лаас и бэнд.

Вся программа мероприятий на сайте tallinn.ee/rus/dentallinna/.

Концерт Таллиннского камерного хора

Таллиннский камерный хор. Фото: Arvo Meeks / Pärnu Postimees

13 мая 19:00

Большой зал Эстонской академии музыки и театра. Старейшему камерному хору Эстонии исполняется 60 лет. Концерт с подборкой произведений, которые камерный хор исполнял за годы своего существования. Дирижеры Хели Юргенсон и Кяролин Туйск.

Бесплатные экскурсии в центре города

В течение мая, по субботам, проходят бесплатные городские экскурсии по центральным микрорайонам Кесклинн.

14 мая 12:00

Экскурсия по Кадриоргу (на русском языке) Сбор участников у памятника Яану Поске.

14 мая 13:00

Экскурсия по Кадриоргу (на эстонском языке). Сбор участников у памятника Яану Поске.

Русский театр

Русский театр. Фото: Postimees

14 мая 18:00

Последнее представление театрального эксперимента по пьесе Павла Демирского «Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом». Основанная на реальных событиях техно-драма, действие которой разворачивается под непрерывный ритм – электронный бит. Рекомендуемый возраст: 16+, в спектакле используется табуированная лексика.

15 мая 18:00

Спектакль «Мастер и Маргарита» по одноименному роману М.Булгакова.

До 20 мая

В галерее театра – выставка эстонских художников «Весенняя сублимация». 13 художников Эстонии подарят весеннее настроение, веру в чудеса и лучшие перемены через искусство. В выставке участвуют Юри Аррак, Николай Кормашов, Тауно Кангро, Вера Станишевская, Влад Станишевский, Владимир Аншон, Юрий Хорев, Пеэтер Муст, Анатолий Страхов, Сергей Инкатов, Владимир Бачу, Станислав Антипов и Аркадий Ярцев.

Детская опера

15 мая 13:00

Большой зал Центра русской культуры. Детская хоровая опера «Трубочист». Вход свободный.

Ида-Вирумаа

Йыхвиский концертный зал

15 мая 17:00

Заключительный концерт сезона симфонического оркестра «Ванемуйне». Дирижер Пауль Мяги.

18 мая 19:00

Концертное представление оркестра Дмитрия Метлицкого и Венского шоу-балета. Концертная программа сочетает в себе потрясающую музыку – хиты от Вивальди до группы Metallica – и зрелищное танцевальное шоу в постановке всемирно известных хореографов.

До 30 июня

В здании концертного зала открыта выставка, посвященная хуторской архитектуре в эстонском кинематографе «Эстония. Хутор. Кино». Основу выставки составляют 12 известных и популярных картин 1927–2019 годов. Фильмы дополнены воспоминаниями и мыслями участников съемок, собранными в ходе интервью. На выставке экспонируются орудия труда съемочных команд: оригинальные эскизы художников и технические чертежи.

Детский фестиваль оперы и балета в Нарве

20 мая 18:00

Театральный центр Vaba Lava. Представление «Кариус и Бактериус» от театра «Ванемуйне». Желательный возраст аудитории – дети 4–10 лет.

Спектакль-путешествие в Нарве

20 мая 18:00

Нарвский парк 100-летия Эстонской Республики. Премьера уникального спектакля-путешествия «Край», созданного в рамках проекта «Нарва рядом». Город станет декорацией, а спектакль расскажет не о зданиях и датах, а о жизни горожан. Актеры – профессионалы, любители и жители города – помогут погрузить зрителей в жизнь Нарвы. Приглашается до 50 зрителей. В спектакле звучат два языка – эстонский и русский. Организаторы просят учесть, что мероприятие проходит под открытым небом на улицах города. Спектакль будет отменен только в случае урагана или бури.