Пт, 13.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Postimees в Харькове ⟩ Старик из освобожденной украинской деревни: сейчас было хуже, чем во время Второй мировой войны

Яанус Пийрсалу Дмитрий Котюх
Старик из освобожденной украинской деревни: сейчас было хуже, чем во время Второй мировой войны
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Башня подбитого российского танка рядом с деревней Циркуны.
Башня подбитого российского танка рядом с деревней Циркуны. Фото: Dmitri Kotjuh

Жители освобожденной на прошлой неделе от российских войск деревни Циркуны, расположенной неподалеку от Харькова, снова осмеливаются выходить из домов. Вчера журналисты Postimees увидели на окраине деревни человека, гуляющего на улице и разговаривающего с соседями. А другой конец этой же деревни пока еще находится под обстрелом российской артиллерии.

Вчера журналистам разрешили подойти к расположенной в трех километрах от Харькова деревне Циркуны только с одной стороны. Там было спокойно. Но в полукилометре от этого места находится блокпост украинской армии, откуда нашу машину безапелляционно развернули – чтобы не попали под обстрел.

Воронка за домом

Ключевые слова
Наверх