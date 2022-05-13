Жители освобожденной на прошлой неделе от российских войск деревни Циркуны, расположенной неподалеку от Харькова, снова осмеливаются выходить из домов. Вчера журналисты Postimees увидели на окраине деревни человека, гуляющего на улице и разговаривающего с соседями. А другой конец этой же деревни пока еще находится под обстрелом российской артиллерии.
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Postimees в Харькове ⟩ Старик из освобожденной украинской деревни: сейчас было хуже, чем во время Второй мировой войны
Старик из освобожденной украинской деревни: сейчас было хуже, чем во время Второй мировой войны
Вчера журналистам разрешили подойти к расположенной в трех километрах от Харькова деревне Циркуны только с одной стороны. Там было спокойно. Но в полукилометре от этого места находится блокпост украинской армии, откуда нашу машину безапелляционно развернули – чтобы не попали под обстрел.