Postimees в Харькове ⟩ Старик из освобожденной украинской деревни: сейчас было хуже, чем во время Второй мировой войны

Жители освобожденной на прошлой неделе от российских войск деревни Циркуны, расположенной неподалеку от Харькова, снова осмеливаются выходить из домов. Вчера журналисты Postimees увидели на окраине деревни человека, гуляющего на улице и разговаривающего с соседями. А другой конец этой же деревни пока еще находится под обстрелом российской артиллерии.