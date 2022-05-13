Полиция разыскивает пропавшую месяц назад в Вильянди Хельги

В последний раз Хельги видели на шоссе Мустла в окраине Вильянди около частного дома 6 апреля, откуда она ушла пешком в неизвестном направлении. Домой в деревню Карула Вильяндиского уезда она не вернулась.

Женщина и раньше покидала дом на несколько недель. На данный момент полиция проверила собранную информацию на предмет возможных адресов, по которым могла находиться женщина, но пока найти ее не удалось. Поиски продолжаются, активнее всего в волости Мульги, где раньше передвигалась женщина.

Хельги может быть одета в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и пестрые ботинки. Ее рост около 160 сантиметров, полного телосложения.