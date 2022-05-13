Лидер Эстонии стала самым решительным сторонником бескомпромиссного отношения ЕС к России, пишет британский политический и культурный журнал The New Statesman на обложке свежего номера.
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Британский журнал назвал Каю Каллас новой железной леди Европы
Британский журнал назвал Каю Каллас новой железной леди Европы
В интервью журналисту Джереми Клиффу премьер-министр Эстонии Кая Каллас принципиально отвергает возможность того, что добиваться прекращения конфликта в Украине следует любой ценой. «Я думаю, все должны понять, что мир больше не является главной целью, если он будет означать оправдание агрессии», – говорит Каллас.
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