Британский журнал назвал Каю Каллас новой железной леди Европы

В интервью журналисту Джереми Клиффу премьер-министр Эстонии Кая Каллас принципиально отвергает возможность того, что добиваться прекращения конфликта в Украине следует любой ценой. «Я думаю, все должны понять, что мир больше не является главной целью, если он будет означать оправдание агрессии», – говорит Каллас.

«Под этим я имею в виду, что если вы скажете, мол, ладно, пусть будет мир и все останутся там, это все равно будет означать, что Россия заберет большой кусок Украины – суверенного, независимого государства. Следовательно, оправдывается агрессия», – объясняет Каллас.