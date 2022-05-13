Слишком большая и избыточная упаковка является бельмом не глазу по нескольким причинам: во-первых, может создаться впечатление, что товара гораздо больше, чем на самом деле. С другой стороны, образуется много бесполезного упаковочного мусора, пишет Tarbija.
Обманчиво, но заманчиво: магазины тонут в ненужной и вводящей в заблуждение упаковке
Есть товары, которые обязательно должны быть правильно упакованы. При покупке зубной щетки приятнее ощущать, что она в герметичной упаковке и можно быть уверенным, что в магазине к ней не прикасались посторонние люди.
В то же время слой пленки на кокосе — это излишество: известно, что у кокоса довольно хороший защитный слой. Баклажаны, упакованные по одному - тоже перебор.
Во время хождения по магазинам можно найти еще много вещей, которые точно не нуждаются в упаковке, но все равно лежат в ней. Самым красочным примером были отражатели с символикой Всемирного фонда дикой природы, где упаковки было больше, чем отражателей. И где тут защита природы?!
Солнцезащитные очки, кусачки для ногтей, скейтборды и ножницы также не нуждаются в огромной упаковке.
У многих косметических продуктов здоровенная упаковка создает ложное впечатление, что продукт гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.
В тюбике с кремом на представленной фотографии на самом деле всего 15 миллилитров, или три чайные ложки, крема.