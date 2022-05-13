ФОТО ⟩ В Риге задержана латвийский евродепутат Татьяна Жданок

По данным LETA, полиция задержала четырех человек на Ратушной площади.

Полиция сообщила агентству LETA, что один человек был арестован за использование георгиевской ленты, а трое – за несанкционированный пикет.

Как сообщалось, сегодня на Ратушной площади в Риге сконцентрированы многочисленные силы полиции для предотвращения несанкционированного митинга. На улочках, прилегающих к Ратушной площади, дежурят сотрудники полиции, в том числе из батальона специального назначения. Правоохранители в масках также разместились на верхних этажах рижской Ратуши и наблюдают за площадью.

Полиция полностью перекрыла доступ на площадь. Со стороны Даугавы возле площади собралось около 50 человек – потенциальные участники митинга и их противники. К потенциальным участникам митинга прибыли представители Русского союза Латвии (РСЛ).

На Ратушной площади звучат призывы полиции разойтись, в противном случае будет применена физическая сила. Полиция напоминает, что мероприятие на площади не разрешено. Люди повинуются этому призыву, но остаются вблизи Ратушной площади.

В настоящее время Рижская дума принимает решение о сносе памятника советским воинам в парке Победы. Протестуя против этого решения, РСЛ сегодня собирался провести пикет на Ратушной площади, но не получил разрешения. Партия подала иск в суд в связи с запретом на проведение акции протеста.

Сопредседатель партии Мирослав Митрофанов ранее сообщил агентству LETA, что митинг состоится только в том случае, если суд разрешит его.

Учитывая отказ, полученный от мэрии, РСЛ распространил в социальных сетях призыв не собираться сегодня на Ратушной площади.

Митрофанов пояснил, что отказ в проведении митинга основан на секретном документе Службы государственной безопасности (СГБ), содержание которого не разглашается.

«До сведения организаторов митинга доведено, что ожидаются провокации, но нас не проинформировали о том, какие именно и кто их планировал организовать», – добавил сопредседатель РСЛ.