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ФОТО ⟩ В Риге задержана латвийский евродепутат Татьяна Жданок

rus.postimees.ee
В Риге задержана латвийский евродепутат Татьяна Жданок
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Татьяна Жданок
Татьяна Жданок Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 13 мая, на Ратушной площади в Риге была задержана политик, евродепутат от партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок, сообщает RUS TVNET со ссылкой на агентство LETA.

По данным LETA, полиция задержала четырех человек на Ратушной площади. 

Полиция сообщила агентству LETA, что один человек был арестован за использование георгиевской ленты, а трое – за несанкционированный пикет.

Как сообщалось, сегодня на Ратушной площади в Риге сконцентрированы многочисленные силы полиции для предотвращения несанкционированного митинга. На улочках, прилегающих к Ратушной площади, дежурят сотрудники полиции, в том числе из батальона специального назначения. Правоохранители в масках также разместились на верхних этажах рижской Ратуши и наблюдают за площадью.

Полиция полностью перекрыла доступ на площадь. Со стороны Даугавы возле площади собралось около 50 человек – потенциальные участники митинга и их противники. К потенциальным участникам митинга прибыли представители Русского союза Латвии (РСЛ).

На Ратушной площади звучат призывы полиции разойтись, в противном случае будет применена физическая сила. Полиция напоминает, что мероприятие на площади не разрешено. Люди повинуются этому призыву, но остаются вблизи Ратушной площади.

В настоящее время Рижская дума принимает решение о сносе памятника советским воинам в парке Победы. Протестуя против этого решения, РСЛ сегодня собирался провести пикет на Ратушной площади, но не получил разрешения. Партия подала иск в суд в связи с запретом на проведение акции протеста.

Сопредседатель партии Мирослав Митрофанов ранее сообщил агентству LETA, что митинг состоится только в том случае, если суд разрешит его.

Учитывая отказ, полученный от мэрии, РСЛ распространил в социальных сетях призыв не собираться сегодня на Ратушной площади.

Митрофанов пояснил, что отказ в проведении митинга основан на секретном документе Службы государственной безопасности (СГБ), содержание которого не разглашается.

«До сведения организаторов митинга доведено, что ожидаются провокации, но нас не проинформировали о том, какие именно и кто их планировал организовать», – добавил сопредседатель РСЛ.

Как сообщалось, СГБ выдала отрицательное заключение Рижской думе по поводу планируемого РСЛ митинга в пятницу на Ратушной площади.

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