Сегодня в полдень на Ратушной площади состоялся традиционный, десятый по счету диктант в честь Дня Таллинна. В центре Таллинна диктант написали около 800 человек, через интернет к акции присоединились еще свыше сотни любителей эстонского языка.
Диктант по случаю Дня Таллинна написали около тысячи человек
Перед началом диктанта участников поприветствовал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
«Приятно видеть здесь сегодня так много людей – особенно после длительной паузы, когда почти вся наша жизнь на время перенеслась в интернет. В Таллинне нет более достойного места – столь значимого с исторической точки зрения, нежели наша Ратушная площадь. Поэтому мы посвящаем сегодняшний диктант колыбели городского управления – Таллиннской ратуше – и ее знаменательному юбилею. Мы пишем историю и сегодня, впервые проводя Таллиннский диктант на Ратушной площади», – сказал мэр, поздравив участников с Днем Таллинна.
Диктант писали как школьники и студенты, так и взрослые – люди с разным родным языком. В этом году диктант был посвящен 700-летию одного из самых почитаемых строений в городе – столичной Ратуши. В честь столь значимой даты диктант впервые состоялся на Ратушной площади. Текст зачитал актер и певец Иво Ууккиви.
Традиция проведения диктанта в честь Дня Таллинна берет начало в 2013 году. Темы Таллиннского диктанта всегда были связаны с эстонской литературой, культурой и историей Таллинна. В прошлом году диктант был посвящен юбилейной годовщине восстановления независимости Эстонской Республики, а годом ранее – легендарным таллиннцам Яану Кроссу и Георгу Отсу. Текст диктанта в разные годы зачитывали Андрус Кивиряхк, Ян Каус, Ильмар Томуск, Пеэтер Кальюмяэ, Келли Сильдару, Reket, Мярт Аванди и Иво Линна.
Традиция празднования Дня Таллинна была заложена в 2002 году. День Таллинна напоминает жителям города о полученном в 1248 году Любекском праве, которое означало принятие столицы Эстонии в союз городов Европы. Цель празднования Дня Таллинна – подчеркнуть значение истории города и статуса таллиннца, а также углубиться в страницы истории города и получше узнать его настоящее.
Программа доступна на сайте https://www.tallinn.ee/rus/dentallinna/.