Диктант по случаю Дня Таллинна написали около тысячи человек.

Перед началом диктанта участников поприветствовал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

«Приятно видеть здесь сегодня так много людей – особенно после длительной паузы, когда почти вся наша жизнь на время перенеслась в интернет. В Таллинне нет более достойного места – столь значимого с исторической точки зрения, нежели наша Ратушная площадь. Поэтому мы посвящаем сегодняшний диктант колыбели городского управления – Таллиннской ратуше – и ее знаменательному юбилею. Мы пишем историю и сегодня, впервые проводя Таллиннский диктант на Ратушной площади», – сказал мэр, поздравив участников с Днем Таллинна.

Диктант писали как школьники и студенты, так и взрослые – люди с разным родным языком. В этом году диктант был посвящен 700-летию одного из самых почитаемых строений в городе – столичной Ратуши. В честь столь значимой даты диктант впервые состоялся на Ратушной площади. Текст зачитал актер и певец Иво Ууккиви.

Традиция проведения диктанта в честь Дня Таллинна берет начало в 2013 году. Темы Таллиннского диктанта всегда были связаны с эстонской литературой, культурой и историей Таллинна. В прошлом году диктант был посвящен юбилейной годовщине восстановления независимости Эстонской Республики, а годом ранее – легендарным таллиннцам Яану Кроссу и Георгу Отсу. Текст диктанта в разные годы зачитывали Андрус Кивиряхк, Ян Каус, Ильмар Томуск, Пеэтер Кальюмяэ, Келли Сильдару, Reket, Мярт Аванди и Иво Линна.

Традиция празднования Дня Таллинна была заложена в 2002 году. День Таллинна напоминает жителям города о полученном в 1248 году Любекском праве, которое означало принятие столицы Эстонии в союз городов Европы. Цель празднования Дня Таллинна – подчеркнуть значение истории города и статуса таллиннца, а также углубиться в страницы истории города и получше узнать его настоящее.