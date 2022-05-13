airBaltic планирует на треть увеличить штат пилотов

Как отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, слова которого приводятся в сообщении, авиакомпания продолжает набирать в штат выпускников своей академии пилотов и возобновляет трудовые отношения с бывшими сотрудниками.

Дополнительно пилоты требуются в связи с необходимостью подготовить авиакомпанию к тому объему рейсов, который airBaltic прогнозирует летом 2023 года.

Кандидаты должны быть гражданами Европейского союза, иметь действующую европейскую лицензию FCL CPL или ATPL и опыт полетов не менее 300 часов в рамках коммерческих воздушных перевозок на самолетах, оснащенных системами EFIS, FMA и FMS, со взлетной массой не менее 5,7 тонны.

В настоящее время в airBaltic работают 315 пилотов.

Как сообщалось, в 2021 году airBaltic перевезла 1,628 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в 2020 году. В "допандемийном" 2019 года авиакомпания обслужила 5 млн 49,317 тыс. пассажиров.

Оборот airBaltic в 2021 году вырос на 41% - до 204,1 млн евро, чистый убыток снизился на 49% - до 135,7 млн евро.