Латвийская национальная авиакомпания airBaltic приступила к дополнительному набору 120 пилотов, говорится в сообщении компании.
airBaltic планирует на треть увеличить штат пилотов
Как отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, слова которого приводятся в сообщении, авиакомпания продолжает набирать в штат выпускников своей академии пилотов и возобновляет трудовые отношения с бывшими сотрудниками.
Дополнительно пилоты требуются в связи с необходимостью подготовить авиакомпанию к тому объему рейсов, который airBaltic прогнозирует летом 2023 года.
Кандидаты должны быть гражданами Европейского союза, иметь действующую европейскую лицензию FCL CPL или ATPL и опыт полетов не менее 300 часов в рамках коммерческих воздушных перевозок на самолетах, оснащенных системами EFIS, FMA и FMS, со взлетной массой не менее 5,7 тонны.
В настоящее время в airBaltic работают 315 пилотов.
Как сообщалось, в 2021 году airBaltic перевезла 1,628 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в 2020 году. В "допандемийном" 2019 года авиакомпания обслужила 5 млн 49,317 тыс. пассажиров.
Оборот airBaltic в 2021 году вырос на 41% - до 204,1 млн евро, чистый убыток снизился на 49% - до 135,7 млн евро.
Латвийское государство владеет 96,14% долей капитала airBaltic, финансовый инвестор "Aircraft Leasing 1", принадлежащий датскому бизнесмену Ларсу Туссену, - 3,86%.