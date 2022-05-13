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airBaltic планирует на треть увеличить штат пилотов

BNS
airBaltic планирует на треть увеличить штат пилотов
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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Publicitātes foto

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic приступила к дополнительному набору 120 пилотов, говорится в сообщении компании.

Как отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, слова которого приводятся в сообщении, авиакомпания продолжает набирать в штат выпускников своей академии пилотов и возобновляет трудовые отношения с бывшими сотрудниками.

Дополнительно пилоты требуются в связи с необходимостью подготовить авиакомпанию к тому объему рейсов, который airBaltic прогнозирует летом 2023 года.

Кандидаты должны быть гражданами Европейского союза, иметь действующую европейскую лицензию FCL CPL или ATPL и опыт полетов не менее 300 часов в рамках коммерческих воздушных перевозок на самолетах, оснащенных системами EFIS, FMA и FMS, со взлетной массой не менее 5,7 тонны.

В настоящее время в airBaltic работают 315 пилотов.

Как сообщалось, в 2021 году airBaltic перевезла 1,628 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в 2020 году. В "допандемийном" 2019 года авиакомпания обслужила 5 млн 49,317 тыс. пассажиров.

Оборот airBaltic в 2021 году вырос на 41% - до 204,1 млн евро, чистый убыток снизился на 49% - до 135,7 млн евро.

Латвийское государство владеет 96,14% долей капитала airBaltic, финансовый инвестор "Aircraft Leasing 1", принадлежащий датскому бизнесмену Ларсу Туссену, - 3,86%.

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