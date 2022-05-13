Одна страна НАТО выступила против членства Финляндии в альянсе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал членство Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой.

"В настоящее время мы следим за развитием ситуации со Швецией и Финляндией, но не настроены позитивно", – цитирует заявление турецкого лидера государственное информагентство Турции Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против членства этих стран в Североатлантическом альянсе. В Финляндии и Швеции, по оценке турецкого президента, якобы много "террористических организаций".