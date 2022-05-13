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Одна страна НАТО выступила против членства Финляндии в альянсе

YLE/PM
Одна страна НАТО выступила против членства Финляндии в альянсе
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Реджеп Тайип Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Gonzalo Fuentes

В Финляндии и Швеции, по оценке президента Турции Эрдогана, якобы много "террористических организаций", пишет портал YLE.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал членство Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой.

"В настоящее время мы следим за развитием ситуации со Швецией и Финляндией, но не настроены позитивно", – цитирует заявление турецкого лидера государственное информагентство Турции Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против членства этих стран в Североатлантическом альянсе. В Финляндии и Швеции, по оценке турецкого президента, якобы много "террористических организаций".

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин вчера заявили, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее.

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