В Финляндии и Швеции, по оценке президента Турции Эрдогана, якобы много "террористических организаций", пишет портал YLE.
Одна страна НАТО выступила против членства Финляндии в альянсе
Одна страна НАТО выступила против членства Финляндии в альянсе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал членство Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой.
"В настоящее время мы следим за развитием ситуации со Швецией и Финляндией, но не настроены позитивно", – цитирует заявление турецкого лидера государственное информагентство Турции Anadolu.
Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против членства этих стран в Североатлантическом альянсе. В Финляндии и Швеции, по оценке турецкого президента, якобы много "террористических организаций".
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин вчера заявили, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее.
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