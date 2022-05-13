Илон Маск поставил покупку Twitter на паузу. Акции компании рухнули

Акции компании немедленно рухнули на 25%, хотя позже отыграли назад часть падения, после того как предприниматель в новом твите написал, что по-прежнему намерен довести сделку до конца.

Илон Маск утверждает, что ждет информации, подтверждающей расчеты о том, что фейковые аккаунты в соцсети составляют не более 5% от общего числа ежедневных активных пользователей.

Однако аналитики не исключают, что он пытается сбить цену или даже ищет повод, чтобы отказаться от покупки компании.

Вот твит Маска, после которого акции Twitter упали на 25% на предрыночных торгах.

Впрочем, через несколько часов после этого твита, Маск заявил, что по-прежнему собирается купить Twitter.

По условиям сделки, тот, кто передумает, должен будет заплатить другой стороне неустойку в размере 1 млрд долларов.

Около двух недель назад Twitter сообщил, что в первые три месяца этого года на фейковые аккаунты приходилось менее 5% его ежедневных активных пользователей.

Тем не менее, компания оговорилась, что точно определить число таких аккаунтов с помощью имеющихся инструментов сложно.

"Фактическое количество фейковых аккаунтов может быть выше, чем мы предполагали. Но мы постоянно стремимся совершенствовать нашу способность оценивать их общее число", - сказано в сообщении компании.

Маск, самый богатый человек в мире по версии журнала Forbes, сейчас изучает отчет компании.

У Twitter уже давно есть проблема с фейковыми учетными записями, которые используются для публикации проплаченного контента, так называемыми ботами.

Накануне два руководителя Twitter заявили, что покидают компанию. Кайвон Бейкпур, возглавлявший потребительское подразделение Twitter, и Брюс Фальк, отвечавший за доходы, при этом сказали, что уволились не по собственному желанию.

На этой неделе компания заявила, что приостановила наем новых сотрудников, за исключением критических для бизнеса ролей.

Маск заявлял, что собирается очистить соцсеть от ботов, а также объявлял о ряде других изменений, включая возвращение заблокированных учетных записей, таких, например, как учетная запись бывшего президента США Дональда Трампа.

Дэн Айвз, технический аналитик инвестиционной компании Wedbush Securities, говорит, что твит Маска превращает "цирк, который происходит вокруг покупки Twitter, в шоу ужасов в пятницу 13-го".

Если Маск все же решит заключить сделку, на столе переговоров появится какой-то ее новый вариант, считает аналитик.

Илон Маск является исполнительным директором Tesla и уже продал заметную часть своих акций производителя электромобилей, чтобы профинансировать поглощение Twitter.

Он продал акций Tesla на 8,5 млрд долларов и планировал занять еще 12,5 млрд долларов под залог своих акций, хотя потом эта сумма была сокращена до кредита на 6,5 млрд долларов.

Цена акций Tesla резко упала после того, как Маск заявил, что хочет купить Twitter, из-за опасений рынка, что ему придется продать больше акций.