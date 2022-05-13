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Законопроект по обновлению системы детсадов направлен на первое чтение

BNS
Законопроект по обновлению системы детсадов направлен на первое чтение
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Детский сад. Фото иллюстративное.
Детский сад. Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

Комиссия по культуре направила на первое чтение законопроект, модернизирующий систему детских садов и центров по уходу за детьми, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Рийгикогу.

Комиссия Рийгикогу по культуре в пятницу обсудила законопроект по поправкам в закон о детских дошкольных учреждениях. Законопроект изменит ряд аспектов дошкольного образования, в т.ч. оказание опорных услуг, квалификацию учителей, привлечение попечительских советов, преподавание эстонского языка в русскоязычных детских садах и упразднение очередей.

Председатель комиссии Ааду Муст отметил, что при составлении законопроекта были учтены интересы родителей и намерение упразднить очереди на получение места в детском саду.

«Согласно законопроекту, родитель должен получить ответ о получении места в течение двух месяцев с момента подачи заявления», – сказал Муст, уточнив, что родители и в дальнейшем смогут сообщать о своих предпочтениях. Если места в соответствующем детском саду нет, необходимо учитывать, какой сад посещают братья и сестры ребенка, и близость сада к дому.

«Одна из причин создания нового закона – желание объединить регулирование детских садов и центров по дневному уходу за детьми. Согласно законопроекту, предоставляя места в детском саду, местные самоуправления могут сотрудничать с частными детскими садами. При этом с родителей не должна взиматься более высокая плата. Кроме того, предполагается, что самоуправления будут следить за изменением числа детей и, при необходимости, больше инвестировать в создание дополнительных мест», – сказал Муст.

По словам заместителя председателя комиссии Яака Валге, одно важное изменение касается языка обучения в детском саду. «Пора перевести эстонское дошкольное образование в значительной мере на эстонский язык. При этом дети не должны стать инструментом интеграционной политики. Для эстонских детей должны сохраняться эстонские детские сады», – подчеркнул он.

Законопроект обсуждался в ходе двух заседаний. Члены комиссии подробно остановились на положении, касающемся эстоноязычного образования и роли иностранных языков в детских садах. Представитель министерства пояснил, что согласно законопроекту, языком обучения в детском саду является эстонский. Он должен использоваться в группе в качестве языка обучения в объеме не менее 50 % даже в том случае, если владелец детского сада решит наряду с эстонским использовать и другой язык обучения. Законопроект включает в себя требование, согласно которому к 2027 году в каждой группе должен быть по крайней мере один учитель, работающий на полную ставку и владеющий эстонским языком.

Законопроект также прописывает требования к помощникам учителей в детском саду. Они должны будут иметь среднее образование и квалификацию профессиональной няни, полученную в соответствии с Законом о профессиях, либо среднее образование и педагогические компетенции. Кроме того, законопроект расширит задачи попечительского совета детского сада. Совет будет представлять свое мнение и вносить предложения об учебной, воспитательной работе и организации деятельности по интересам в саду.

В заседании приняли участие руководитель сферы дошкольного образования Министерства образования и науки Трийн Расс, руководитель отдела правовой политики Райна Лоом и правовой советник Кристель Мёллер.

Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о дошкольном образовании и центрах дневного ухода за детьми пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 1 июня.

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