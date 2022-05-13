Разведка Эстонии: ВС РФ продолжают бомбить и пытаться взять штурмом «Азовсталь»

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Больших изменений не наблюдается. Во вторник, 10 мая, директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс выступила перед комитетом Сената Соединенных Штатов. Она предупредила, что Владимир Путин не собирается останавливаться на достижении контроля над Донбассом, но выполнению смелых амбиций мешают нехватка сил и войск. По словам Хэйнс, Российская Федерация (РФ) готовится к затяжной войне. Она собирает дополнительные силы, чтобы затем в ближайшие месяцы активизировать военные действия не только на Востоке Украины, но и в других местах.

По-прежнему вероятно, что после подтягивания резервов РФ попробует пробить коридор через Николаев до сепаратистского Приднестровья, а также захватить Одессу и другие прибрежные территории на юге Украины.

Ранее в западной прессе активно обсуждалась тема возможной мобилизации в РФ. По мнению многих аналитиков, она вовсе необязательно способна переломить ход боевых действий. Помимо этого, проведение мобилизации создает риск роста антивоенных настроений. Уровень подготовки резервистов и состояние техники на складах хранения могут оказаться недостаточными, поэтому пополнение потрепанных в боях частей подобными силами не восстановит их боеспособности в полной мере.

Харьковское направление (Восток)

В ушедшие сутки ни одна из сторон не добилась значимых успехов. Подразделения РФ не обстреливали Харьков, что может говорить о том, что украинские войска отбросили противника достаточно далеко, чтобы город оказался вне зоны действия артиллерии. Одновременно с этим вооруженные силы Украины (ВСУ) создают угрозу для линий снабжения российских войск между Белгородом и Изюмом.

РФ продолжает стягивать войска на Изюмский плацдарм – сюда была переброшена еще одна батальонная тактическая группа. Российские войска предпринимали безуспешные атаки на Александровку и Новоселовку.

Вероятно, ВС РФ отказались от идеи формирования большого котла путем занятия Славянска. Скорее всего, они постараются провести более скромную операцию по окружению подразделений ВСУ вокруг Лимана, Кременной и Северодонецка.

Рубеж Донецк – Луганск

ВСУ уничтожили неподалеку от Белогоровки (населенный пункт в 13 километрах от Рубежного) понтонный мост российских войск. Этот успех должен замедлить продвижение ВС РФ в северо-западном направлении с целью охвата Северодонецка.

На северо-западе от Донецка российские войска безуспешно атаковали Авдеевку. Захват этого населенного пункта мог бы открыть путь на Бахмут. Предположительно, в дальнейшем ВС РФ намерены наступать в сторону Славянска и Краматорска – таким образом они могли бы отрезать восточную группировку ВСУ от снабжения. Попытка штурма Авдеевки была сорвана украинской артиллерией.

ВС РФ продолжают бомбить и пытаться взять штурмом комбинат «Азовсталь» в Мариуполе.

Южное направление

Без существенных изменений. ВС РФ продолжают совершать огневые налеты на населенные пункты Украины, которые лежат на пути к Николаеву и Кривому Рогу.