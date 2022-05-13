В Швеции видят больше преимуществ вступления в НАТО

Анализ политики безопасности, подготовленный восемью шведскими парламентскими партиями и правительством, показал преимущества вступления в НАТО для страны, придерживающейся пока политики неприсоединения. "Членство Швеции в НАТО повысит порог военных конфликтов и, таким образом, окажет сдерживающий эффект в Северной Европе", - говорится в документе, опубликованном в пятницу, 13 мая. В докладе не содержится конкретных рекомендаций о том, какой путь должна выбрать страна, но отмечается, что "нереально развивать двусторонние оборонные союзы вне существующих европейских и евроатлантических структур".

Представляя анализ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что России будет "негативно" рассматривать как финское, так и шведское членство в НАТО. "Россия еще некоторое время будет ослаблена в военном отношении своей агрессивной войной против Украины", однако сможет "осуществлять ограниченные акты насилия против Швеции, такие как диверсии спецподразделений или операции с использованием оружия дальнего радиуса действия", - отмечается в документе.

В Стокгольме не ожидают "обычного военного нападения" в ответ на потенциальное заявление о вступлении в Североатлантический альянс, но, подчеркнула Анн Линде, правительство не исключает российских провокаций, включая кибератаки. "В рамках нынешнего оборонного сотрудничества нет гарантии, что Швеции будет оказана помощь, если она станет объектом серьезной угрозы или нападения", - указывается в анализе.

Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции завершает внутренние дебаты по поводу давней оппозиции членству в НАТО и должна объявить о своей позиции в воскресенье, 15 мая, отмечает агентство AFP. Если соответствующее решение будет принято, это обеспечит твердое парламентское большинство в пользу вступления. В этом случае правительство премьер-министра Магдалены Андерссон, скорее всего, объявит о своем предложении вступить в НАТО 16 или 17 мая.

Швеция не вступает в военные союзы с момента окончания наполеоновских войн в начале 1800-х гг. Однако после вторжения России в Украину 24 февраля общественная и политическая поддержка вступления в военный альянс резко возросла как в Швеции, так и в Финляндии. 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении высказались за незамедлительное вступление их страны в НАТО. Ожидается, что официальное решение Финляндии о вступлении в Североатлантический альянс будет объявлено 15 мая.