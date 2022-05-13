Карис: война в Украине сплотила ЕС

«Россия добилась своей агрессией в Украине полностью противоположного желаемому результата — сейчас европейские страны более сплочены, чем когда-либо раньше, и сотрудничают как в предоставлении гуманитарной помощи, так и в достижении энергетической независимости от России. Кроме того, теперь и Финляндия с Швецией переходят под зонтик НАТО, — сказал Карис. — ЕС и Европейский парламент должны продолжать единую политику — все сильнее изолировать Россию, ужесточать санкции и продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине».

На встрече также обсудили возможности стран-членов продолжать оказывать помощь и поддержку Украине и украинцам — как находящимся на родине, так и сбежавшим от войны в Европу. «Эти люди сбежали от войны и нуждаются в защите, им нужна работа, а детям образование, чтобы после окончания войны они могли вернуться на родину, строить и восстанавливать ее, — сказал Карис. — ЕС помогает и поддерживает Украину сейчас и поддержит ее в послевоенном восстановлении».

Президент Эстонии поблагодарил Европейский парламент и президента Метсола за принципиальные действия в введении санкций, поддержке эмбарго на энергоносители и принятии пакета, направленного на помощь украинским беженцам.