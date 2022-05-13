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Поставки электроэнергии из России в Финляндию прекращаются

rus.postimees.ee
Поставки электроэнергии из России в Финляндию прекращаются
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Вид на Южный порт Хельсинки (слева).
Вид на Южный порт Хельсинки (слева). Фото: Shutterstock

Дочерняя компания российской энергетической компании Интер РАО "RAO Nordic Oy" прекращает поставки электроэнергии в Финляндию с завтрашнего дня, пишет Yle.

По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией, импортируемой из России, приостанавливается из-за трудностей с получением платежей за проданную на рынке электроэнергию.

Финский оператор линий электропередач Fingrid заявляет, что угрозы достаточности электроэнергии в Финляндии нет. В последнее время импорт электроэнергии из России составлял около 10% от общего потребления Финляндии.

"Недостающий импорт может быть компенсирован на рынке электроэнергии за счет импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства", – говорит директор по операциям Fingrid Рейма Пяйвинен.

Прекращение поставок из России, вероятно, приведет к повышению цен на электричество.

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