Дочерняя компания российской энергетической компании Интер РАО "RAO Nordic Oy" прекращает поставки электроэнергии в Финляндию с завтрашнего дня, пишет Yle.
Поставки электроэнергии из России в Финляндию прекращаются
Поставки электроэнергии из России в Финляндию прекращаются
По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией, импортируемой из России, приостанавливается из-за трудностей с получением платежей за проданную на рынке электроэнергию.
Финский оператор линий электропередач Fingrid заявляет, что угрозы достаточности электроэнергии в Финляндии нет. В последнее время импорт электроэнергии из России составлял около 10% от общего потребления Финляндии.
"Недостающий импорт может быть компенсирован на рынке электроэнергии за счет импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства", – говорит директор по операциям Fingrid Рейма Пяйвинен.
Прекращение поставок из России, вероятно, приведет к повышению цен на электричество.
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