В Южной Осетии назначили референдум о вхождении в состав России

Почему инициативу считали предвыборным пиаром

Перед выборами оба претендента на пост президента не скрывали своей лояльности к Москве. Поэтому, когда Анатолий Бибилов в конце марта озвучил инициативу проведения референдума, его не восприняли всерьез. Идея о проведении референдума вызвала сдержанную реакцию Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что не может высказать "никакой позиции".

В Южной Осетии соперники Бибилова назвали ее очередным предвыборным пиаром действующего президента, который и ранее делал акцент на популярной в самопровозглашенной республике идее присоединения к России.

Алан Гаглоев говорил, что принципиальных разногласий по теме референдума нет, но он должен состояться, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но и Россия.

"Воссоединение разделенного народа в составе России - слишком важная тема, чтобы делать ее предметом предвыборных манипуляций сознанием людей. Я говорил и в ходе дебатов первого тура и повторяю сейчас, что референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременен и для Российской Федерации и не поставит руководство нашего стратегического партнера в двусмысленное положение", - заявлял Гаглоев.