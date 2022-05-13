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Украинские беженцы сталкиваются с трудностями при получении врачебной помощи

rus.postimees.ee
Украинские беженцы сталкиваются с трудностями при получении врачебной помощи
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Украинские беженцы.
Украинские беженцы. Фото: Sille Annuk/Tartu Postimees

Военным беженцам из Украины в Эстонии не назначают семейного врача, поэтому у многих возникают трудности с получением врачебной помощи, пишет Rus.ERR.

На данный момент еще не создана система, автоматически назначающая беженцам семейных врачей по месту жительства. Сейчас ведутся переговоры между Больничной кассой и семейными врачами. Но врачебную помощь можно получить и не будучи закрепленным за определенным врачом.

Иногда действительно беженцам проще записаться к врачу с чьей-то помощью, просто потому, что беженцы не знакомы с нашей системой здравоохранения - ведь у них на родине всё устроено немного по-другому.

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