Военным беженцам из Украины в Эстонии не назначают семейного врача, поэтому у многих возникают трудности с получением врачебной помощи, пишет Rus.ERR.
Украинские беженцы сталкиваются с трудностями при получении врачебной помощи
Украинские беженцы сталкиваются с трудностями при получении врачебной помощи
На данный момент еще не создана система, автоматически назначающая беженцам семейных врачей по месту жительства. Сейчас ведутся переговоры между Больничной кассой и семейными врачами. Но врачебную помощь можно получить и не будучи закрепленным за определенным врачом.
Иногда действительно беженцам проще записаться к врачу с чьей-то помощью, просто потому, что беженцы не знакомы с нашей системой здравоохранения - ведь у них на родине всё устроено немного по-другому.
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