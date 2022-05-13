Украинские беженцы сталкиваются с трудностями при получении врачебной помощи

На данный момент еще не создана система, автоматически назначающая беженцам семейных врачей по месту жительства. Сейчас ведутся переговоры между Больничной кассой и семейными врачами. Но врачебную помощь можно получить и не будучи закрепленным за определенным врачом.

Иногда действительно беженцам проще записаться к врачу с чьей-то помощью, просто потому, что беженцы не знакомы с нашей системой здравоохранения - ведь у них на родине всё устроено немного по-другому.