Квартал Сийдисука ⟩ Здесь был город-сад

Тем не менее совсем недалеко от этой советской градостроительной утопии (в Эстонии сопоставимый комплекс зданий сталинского ампира можно найти лишь в Силламяэ) есть и островок архитектуры времен межвоенной Эстонии. Расположенное в двух шагах от городского парка и, увы, пришедшее в запустение здание 1-й школы (архитектор А. Соанс, 1938) заслуживает отдельного рассказа. Буквально напротив через дорогу находится обособленный квартал двухэтажных каменных жилых домов, занимающих улицу К. Лутса. Кстати, названа она в честь работавшего в Кохтла-Ярве в 1920-х годах химика, специалиста по сланцевой добыче, петербургского эстонца Карла Фридриха Лутса.

Эти двенадцать жилых домов были построены на заре независимости Эстонии в 1923–1924 годах и предназначались для инженеров и руководства акционерного общества «Эстонское сланцевое производство». Вероятно, в одном из них жил и К. Лутс, в 1921 году возглавивший Кохтласкую сланцевую лабораторию. Промышленная добыча сланца в Кохтла-Ярве началась в 1916 году а два года спустя, в 1918 году была учреждена, как бы сейчас сказали, госкомпания-монополист.

Новый квартал Сийдисука в 1924 году. Фото: Собрание эстонского архитектурного музея

К пятилетию предприятия газета Koit от 27 ноября 1923 года отмечала, что «сланцевую промышленность следует считать одной из самых фундаментальных отраслей промышленности нашей родины». Объемы добычи, оборот предприятия и число сотрудников год от года только росли. В 1923 году здесь работало 25 ученых и высококвалифицированных специалистов, 200 чиновников (менеджеров среднего звена) и около 1400 рабочих. С учетом семей «Эстонское сланцевое производство» обеспечивало примерно 2500 человек.

Успехи предприятия отражались и в архитектуре, по­этому комплекс жилых домов для его ведущих сотрудников спроектировал один из главных эстонских архитекторов того времени – Эуген Хаберманн (известный по множеству жилых домов в Таллинне, зданию Рийгикогу, главному зданию Банка Эстонии и другим объектам в стиле традиционализма и актуального позднее функционализма).

Квартал воспроизводит популярную в то время идею города-сада, возникшую в Англии на рубеже XIX–XX веков. Хотя эта концепция, как правило, предполагает радиальную застройку, в Кохтла-Ярве улица Лутса образована двумя линиями по шесть домов с обеих сторон. Дома практически идентичны снаружи, но изнутри их планировка могла различаться. Каждый дом включал по две квартиры, которые сообщались с подсобной постройкой, образуя помимо внешнего еще и внутренний двор, скрытый от посторонних глаз. Расположенные поодаль от других жилых кварталов и промышленных объектов, эти дома должны были по замыслу архитектора служить свое­образным мостиком из прошлого в настоящее.

Их внешний облик отличается прогрессивной лаконичностью. Несмотря на влияние тогдашней немецкой архитектуры, они напоминают и об эстонских строительных традициях: дома возведены из неотесанного плитняка и покрыты высокой двускатной крышей. Нововведением были также массивные окна – в старину их старались делать поменьше, дабы снизить теплопотери. Новый комплекс получил название Сийдисука. Буквальный перевод – квартал «шелковых чулок» – указывает на привилегированное положение жильцов, которые могли позволить себе престижную одежду. Построенный почти тогда же соседний квартал для рабочих Хядакюла тоже дошел до наших дней, но сохранился куда хуже. Согласно уже цитированной газете, в 1923 году предприятие располагало 332 квартирами в общей сложности в 66 жилых домах, куда селили приехавших из других регионов Эстонии рабочих и специалистов.

Дюжина домов Сийдисука до сих пор почти не изменилась и с 1998 года находится под охраной государства как уникальный памятник архитектуры. Примечательна и расположенная между домами зеленая зона. За считанные годы до появления нового квартала на том же месте состоялось сражение Ярве в ходе Освободительной войны. В честь этого события в 1928 году там посадили дубовую рощу, а четыре года спустя установили памятник. Дважды снесенный коммунистами во время Второй мировой, он был окончательно восстановлен в 1993 году, и теперь столетние дома смотрят на тихий парк. Наряду с кварталом Сийдисука и вышеупомянутой 1-й школой архитектора Соанса примечательна и расположенная неподалеку церковь Преображения Господня (1938), которую также проектировал Соанс.