В Латвии планируется снести памятник советским воинам - освободителям Риги. На своем внеочередном заседании, состоявшемся в пятницу, 13 мая, Рижская дума большинством голосов проголосовала за демонтаж спорного монумента и поручила "Агентству памятников Риги" городского самоуправления принять все необходимые для этого меры.

В ответ на данное решение в латвийской столице у Ратушной площади состоялись несанкционированные акции протеста с участием русскоязычных жителей. Несколько человек были задержаны полицией, в том числе депутат Европарламента Татьяна Жданок. В России также прошли митинги протеста против решения снести монумент, они состоялись перед посольством Латвии в Москве.

Ранее Сейм Латвии юридически разрешил снос одного из самых спорных памятников в странах Балтии. В четверг латвийский парламент принял ряд поправок к межправительственному соглашению с Россией, заключенному в 1994 году. В частности, прекращено действие статьи 13 документа, где указано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики". Это резко осудили в Vинистерстве иностранных дел РФ и в посольстве России в Риге.

Спорный монумент

До сих пор неясно, когда должен быть демонтирован памятник, состоящий из колонны 79 метров высотой, а также гигантских бронзовых скульптур Родины-матери и воинов-освободителей. В течение последней недели полиция блокировала доступ к этому объекту после того, как там прошли несанкционированные митинги протеста, некоторые участники которых также выражали свою поддержку России.

В Латвии этнические русские составляют около четверти населения. Согласно результатам опросов, определенная их часть отчасти поддерживает курс президента России Владимира Путина и его агрессивной войны против Украины.