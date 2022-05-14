Водитель без прав пытался скрыться от полиции и попал в ДТП: пятеро пострадавших

В субботу, 14 мая, в полночь в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью на 26-м километре шоссе Кейла-Хаапсалу, по предварительным данным, 21-летний мужчина без водительских прав на автомобиле Honda Civic проигнорировал приказ полицейского патруля остановиться, который был дан с помощью звукового сигнала и проблесковых маячков. После этого машина вылетела с дороги и перевернулась, сообщает Департамент полиции и погранохраны.