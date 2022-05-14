Сегодня ночью в Харьюмаа водитель без прав пытался скрыться от полиции и попал в ДТП, в результате которого он сам и еще четверо его пассажиров пострадали и были доставлены в больницу.
Водитель без прав пытался скрыться от полиции и попал в ДТП: пятеро пострадавших
Водитель без прав пытался скрыться от полиции и попал в ДТП: пятеро пострадавших
В субботу, 14 мая, в полночь в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью на 26-м километре шоссе Кейла-Хаапсалу, по предварительным данным, 21-летний мужчина без водительских прав на автомобиле Honda Civic проигнорировал приказ полицейского патруля остановиться, который был дан с помощью звукового сигнала и проблесковых маячков. После этого машина вылетела с дороги и перевернулась, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Водитель, а также находившиеся в автомобиле трое 25-летних и один 24-летний мужчины были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Помимо этой аварии, за прошедшие сутки произошло еще пять тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали пять человек.
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