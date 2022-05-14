В небе над Белгородом снова слышны взрывы

На видео, которые публикуют местные телеграм-каналы и группы во "Вконтакте", слышны громкие хлопки и видны вспышки в ночном небе.

В частности, пишут о том, что громкие хлопки слышны в городе Строитель в 20 км от Белгорода, передает Русская служба "Би-би-си".

В качестве возможной версии того, что происходит, в соцсетях называют работу ПВО или российской авиации. Официальных комментариев от властей по этому поводу, а также сообщений о жертвах и разрушениях нет.

За последний месяц было несколько обстрелов приграничных сел в области. 11 мая после обстрела приграничного села Солохи погиб 18-летний юноша Руслан Нефедов - 13 мая состоялись его похороны.