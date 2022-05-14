Над Белгородом и областью этой ночью были слышны звуки, похожие на взрывы, пишут несколько СМИ со ссылкой на местных жителей.
В небе над Белгородом снова слышны взрывы
На видео, которые публикуют местные телеграм-каналы и группы во "Вконтакте", слышны громкие хлопки и видны вспышки в ночном небе.
В частности, пишут о том, что громкие хлопки слышны в городе Строитель в 20 км от Белгорода, передает Русская служба "Би-би-си".
В качестве возможной версии того, что происходит, в соцсетях называют работу ПВО или российской авиации. Официальных комментариев от властей по этому поводу, а также сообщений о жертвах и разрушениях нет.
За последний месяц было несколько обстрелов приграничных сел в области. 11 мая после обстрела приграничного села Солохи погиб 18-летний юноша Руслан Нефедов - 13 мая состоялись его похороны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в свете обстрелов в Белгородской области необходимы "дополнительные меры по укреплению безопасности этих прилегающих к Украине районов".