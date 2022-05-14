Ну и ну! ⟩ За дверью гостиной этого дома скрывается загадочное помещение

История дома в маленьком городке Мариетта восходит к началу ХХ века, причем сначала появился подвал, а на нем позже был построен дом. Подвал со сводчатым потолком двенадцати метров в длину довольно просторный. Для какой цели был построен подвал, неизвестно. Есть предположение, что это может быть бомбоубежище, но точной информации об этом нет.