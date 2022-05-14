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Ну и ну! ⟩ За дверью гостиной этого дома скрывается загадочное помещение

rus.postimees.ee
За дверью гостиной этого дома скрывается загадочное помещение
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Дверь, которая ведет в подвал.
Дверь, которая ведет в подвал. Фото: Vivid Home Photography / SWNS / Scanpix

В Пенсильвании, США, продается дом с невероятным подвалом, передает портал Kodu.

История дома в маленьком городке Мариетта восходит к началу ХХ века, причем сначала появился подвал, а на нем позже был построен дом. Подвал со сводчатым потолком двенадцати метров в длину довольно просторный. Для какой цели был построен подвал, неизвестно. Есть предположение, что это может быть бомбоубежище, но точной информации об этом нет. 

За дверью - подвал.
За дверью - подвал. Фото: Vivid Home Photography / SWNS / Scanpix

Что делает подземное помещение особенно интересным, так это вход в него, который находится в гостиной. Когда вы открываете большую деревянную дверь, обнаруживаете лестницу, ведущую в подземелье. Нечасто вход в подвал находится в гостиной. Людям с богатым воображением такое решение наверняка не понравится.

Подвальное помещение.
Подвальное помещение. Фото: Vivid Home Photography / SWNS / Scanpix
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