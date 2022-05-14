Ну и ну! ⟩ За дверью гостиной этого дома скрывается загадочное помещение
За дверью гостиной этого дома скрывается загадочное помещение
История дома в маленьком городке Мариетта восходит к началу ХХ века, причем сначала появился подвал, а на нем позже был построен дом. Подвал со сводчатым потолком двенадцати метров в длину довольно просторный. Для какой цели был построен подвал, неизвестно. Есть предположение, что это может быть бомбоубежище, но точной информации об этом нет.
Что делает подземное помещение особенно интересным, так это вход в него, который находится в гостиной. Когда вы открываете большую деревянную дверь, обнаруживаете лестницу, ведущую в подземелье. Нечасто вход в подвал находится в гостиной. Людям с богатым воображением такое решение наверняка не понравится.