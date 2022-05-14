Для консультаций: в Таллинн прибыли четыре высокопоставленных чиновника США

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс прибыла в Таллинн для проведения различных встреч и мероприятий с высшими должностными лицами Эстонии, а также отдельно встретится c женщинами, которые работают на государственной службе в Эстонии. Президент Эстонии Алар Карис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс провели с Аврил Хейнс двусторонние встречи.

«Мы были рады приветствовать директора Национальной разведки США Аврил Хейнс в Таллинне. Аврил Хейнс является третьим представителем правительства США на уровне кабинета министров, посетившим Эстонию за последние восемь месяцев, помимо министра торговли и государственного секретаря, — сказал временный поверенный посольства США в Таллинне Брайан Рорафф. — Каждый из этих визитов ясно демонстрирует важность и силу партнерства США и Эстонии, которому в этом году исполнилось 100 лет. И особенно это важно в связи с тем, что мы координируем наши действия по поддержке Украины и защите международного порядка, основанного на правилах».

Помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер прибыла с визитом в Таллинн, чтобы встретиться с представителями правительства Эстонии, в том числе с канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым, канцлером Министерства обороны Эстонии Кусти Салмом и другими официальными лицами Министерства обороны. Помощник министра обороны США Уолландер также участвует в конференции Леннарта Мери, организованной Международным центром обороны и безопасности (ICDS), чтобы подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов безопасности Украины, а также Эстонии и Балтийского региона.

В ходе своего визита в Таллинн постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посол Майкл Карпентер встретится с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс и канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым, а также с другими официальными лицами правительства Эстонии. Посол Карпентер также участвует в конференции Леннарта Мери, чтобы обсудить важную роль международных организаций в международном праве и безопасности.