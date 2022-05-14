На этой неделе в Таллинн прибыли с визитом четыре высокопоставленных чиновника правительства США, чтобы встретиться с представителями правительства Эстонии и принять участие в мероприятиях, организованных гражданским обществом. Официальные лица: директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер и посол США в Республике Беларусь Джули Фишер.
Для консультаций: в Таллинн прибыли четыре высокопоставленных чиновника США
Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс прибыла в Таллинн для проведения различных встреч и мероприятий с высшими должностными лицами Эстонии, а также отдельно встретится c женщинами, которые работают на государственной службе в Эстонии. Президент Эстонии Алар Карис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс провели с Аврил Хейнс двусторонние встречи.
«Мы были рады приветствовать директора Национальной разведки США Аврил Хейнс в Таллинне. Аврил Хейнс является третьим представителем правительства США на уровне кабинета министров, посетившим Эстонию за последние восемь месяцев, помимо министра торговли и государственного секретаря, — сказал временный поверенный посольства США в Таллинне Брайан Рорафф. — Каждый из этих визитов ясно демонстрирует важность и силу партнерства США и Эстонии, которому в этом году исполнилось 100 лет. И особенно это важно в связи с тем, что мы координируем наши действия по поддержке Украины и защите международного порядка, основанного на правилах».
Помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер прибыла с визитом в Таллинн, чтобы встретиться с представителями правительства Эстонии, в том числе с канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым, канцлером Министерства обороны Эстонии Кусти Салмом и другими официальными лицами Министерства обороны. Помощник министра обороны США Уолландер также участвует в конференции Леннарта Мери, организованной Международным центром обороны и безопасности (ICDS), чтобы подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов безопасности Украины, а также Эстонии и Балтийского региона.
В ходе своего визита в Таллинн постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посол Майкл Карпентер встретится с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс и канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым, а также с другими официальными лицами правительства Эстонии. Посол Карпентер также участвует в конференции Леннарта Мери, чтобы обсудить важную роль международных организаций в международном праве и безопасности.
Специальный посланник США в Беларуси посол Джули Фишер посетит Таллинн в понедельник и вторник, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками в Министерстве иностранных дел и канцеляриях президента и премьер-министра. В ходе своего визита посол Фишер также встретится с членами белорусской диаспоры в Эстонии и выступит с речью на Таллиннском саммите «YouTube за демократию», чтобы подчеркнуть приверженность правительства США делу продвижения демократии и прав человека в Республике Беларусь.