Фото ⟩ В популярном ресторане ночью вспыхнул пожар

Прибывшие на месте спасатели обнаружили задымленный ресторан Riffen и были вынуждены применить силу, чтобы войти и приступить к работам по тушению. По словам пресс-секретаря Спасательного центра, повар быстро прибыл на место происшествия, и выяснилось, что хотя ресторан уже был закрыт, а сотрудники ушли, причиной возгорания стал угольный гриль, который использовали за час до закрытия.