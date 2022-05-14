В пятницу, 13 мая, в 23:54 в Спасательный департамент поступило сообщение, что в Тарту у реки Эмайыги загорелось популярное заведение общественного питания Riffen. По данным Спасательного департамента, возгорание началось из-за гриля на углях, пишет Tartu Postimees.
Фото ⟩ В популярном ресторане ночью вспыхнул пожар
В популярном ресторане ночью вспыхнул пожар
Прибывшие на месте спасатели обнаружили задымленный ресторан Riffen и были вынуждены применить силу, чтобы войти и приступить к работам по тушению. По словам пресс-секретаря Спасательного центра, повар быстро прибыл на место происшествия, и выяснилось, что хотя ресторан уже был закрыт, а сотрудники ушли, причиной возгорания стал угольный гриль, который использовали за час до закрытия.
Пожар был взят под контроль за считанные минуты, но огонь также переместился между конструкциями и поэтому на тушение пожара ушло полтора часа, Riffen был полностью потушен в 1:27. В результате пожара пострадала кухня заведения, но, по данным Спасательного департамента, бар ресторана пламя не затронуло.