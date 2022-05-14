Эксперты: как правильно подстригать газон и на что обратить внимание при выборе газонокосилки

По словам Паапа Райда, руководителя таллиннского отдела предприятия-дилера садовой техники Mehka, постоянная стрижка газонов снижает биоразнообразие, потому что насекомым и птицам там больше нет места.

«Люди все больше склоняются к зеленому мышлению и биоразнообразию, поэтому часть газона на больших участках не подстригают или подстригают один-два раза в год щадящими газонокосилками или триммерами. В городах скорее ограничиваются тем, что некоторые участки не подстригают в период весеннего цветения», – описал сегодняшние тенденции стрижки газонов Райд.

Чтобы сделать газон более жизнеспособным, он рекомендует не подстригать газон слишком низко – оптимальная высота травы 5–6 см.

По словам Райда, закупка роботов-газонокосилок в настоящее время идет полным ходом, их продажи выросли примерно на 30% за год. «На данный момент можно сказать, что робот-газонокосилка уже становится для пользователей обязательной домашней техникой, такой, например, как посудомоечная машина. Если он уже приобретен и красивый газон вошел в привычку, без робота-газонокосилки в будущем будет очень сложно», – сказал он.

«К счастью, сегодняшние более новые роботы-газонокосилки уже имеют функции, которые позволяют с помощью мобильного приложения определять, где робот косит, а где временно не косит, поэтому вам больше не нужно устанавливать границы вручную. Из-за опасности клещей почти не встречаются неподстриженные газоны, тем более что на высоком газоне можно утром промочить ноги, и он мешает детям играть в мяч. Однако стало популярным оставлять часть участка под площадь, где могут расти, например, мох, черника и другие ягоды», – рассказал специалист.

При выборе газонокосилки учитывайте площадь участка

По словам Райда, небольшие домохозяйства могут использовать обычную газонокосилку на бензиновом двигателе или аккумуляторе, но более удобным решением является использование робота-газонокосилки.

«Робот-газонокосилка определенно более популярен в небольших хозяйствах, где площадь участка не превышает 5000 м2. С участком в 1–2 га используется решение, когда один робот-газонокосилка подстригает территорию двора, а дальше траву косят садовым трактором или другой управляемой водителем техникой», – рассказал Райд.

По его словам, причиной такого решения является цена. «Например, для стрижки одного гектара потребуются как минимум два робота-газонокосилки стоимостью 4500 евро, но в то же время это можно сделать с помощью гораздо более дешевого садового трактора, цена которого в среднем составляет несколько тысяч», – рассказал Райд. По его словам, выбор газонокосилок зависит от ожидаемого результата и того, сколько времени вы готовы потратить на покос.

Хелена Рауд, руководитель отдела продуктов финансирования покупок Inbank, рассказала, что, поскольку цены на косилки довольно высоки, выбор косилки также зависит от возможностей клиента.

«Роботы-газонокосилки и садовые тракторы довольно дороги, поэтому люди нередко покупают их в рассрочку или с помощью небольшого кредита, что позволяет оптимизировать расходы и распределить их по месяцам. Единовременная покупка неизбежно оставит хорошую дыру в бюджете семьи. При этом большие расходы окупятся с годами, потому что газонокосилки, роботы-газонокосилки и садовые тракторы обычно приобретаются на длительный срок», – сказала Рауд.