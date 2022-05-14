Фото ⟩ Невероятно красивый земельный участок с разнообразными постройками ждет покупателя в Янеда

Чудесный дачный участок находится в 60 километрах от столицы. На нем расположены два жилых дома, баня и хозяйственные постройки. Эффектный, энергоэффективный и современный одноэтажный бревенчатый дом Ajari построен фирмой Finnlog из ламельного бревна и подходит для круглогодичного проживания. Построенный в 2010 году дом общей площадью 164 м2 отличается большими стеклянными поверхностями.

Фото: KV.EE

В одноэтажном доме есть гардеробная, примыкающая к прихожей, гостиная с кухонным уголком, две спальни, комната для занятий, кабинет и туалет. Справа от гостиной находится банный комплекс с предбанником. Из гостиной и предбанника можно выйти на террасу площадью 40 м2.

Фото: KV.EE

На участке расположены и другие строения: еще один бревенчатый дом площадью 127 м2 с шиферной крышей и каменным подвалом постройки 2020-х годов; уникальная двенадцатигранная круглая сауна с деревянной обшивкой площадью 72 м2, построенная в 80-х годах; сарай площадью 115 м2; небольшой садовый домик у пруда; насосная станция и деревянная беседка.

Фото: KV.EE

На участке площадью 17 200 м2 разбит красивый ландшафтный сад с собственным прудом и ручьем. Вечнозеленые хвойные деревья растут на четырех больших гравийных грядках, не требующих особого ухода. В саду богатый выбор трав и многолетников. Особое внимание уделяется плодовым деревьям и ягодным кустарникам. В пруду живут золотые рыбки.

Фото: KV.EE