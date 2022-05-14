Украина: российская морская блокада угрожает мировой продовольственной безопасности

В прошлом Украина использовала для экспорта зерна свои черноморские порты, которые теперь окружены и перекрыты Россией. Поэтому теперь зерно уходит из страны только по железнодорожному и автомобильному сообщению, которые значительно более ограничены по пропускной способности.

По данным Bloomberg, в апреле украинские поставки зерна упали до 1,1 млн тонн по сравнению с примерно 5 млн тонн месяцем ранее.

«Хорошей альтернативы морскому транспорту у нас нет», — заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка на интернет-конференции в пятницу. Он добавил, что перенаправление грузов займет годы, а инфраструктура Европейского Союза в настоящее время не готова для массового перенаправления на наземные линии.

Украина, один из крупнейших в мире экспортеров зерновых, является ключевым поставщиком в Европу, Африку и Азию. Качка сказал, что существует острая необходимость в решении глобального продовольственного кризиса, для которого нужна помощь союзников, включая Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден также признал проблему во вторник, заявив, что Соединенные Штаты работают над решениями, позволяющими вывести украинское продовольствие в мир.

По словам заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, порты Гданьск (Польша) и Констанца (Румыния) уже сильно перегружены в результате перенаправления поставок. Найем добавил, что наземному транспорту также мешают забитые пограничные переходы, из-за которых не могут двигаться зерновозы.

Украина надеется на деблокаду портов для восстановления нормального экспорта зерна, но если этого не произойдет, возможен вариант с гуманитарным коридором через Беларусь, сказал также Тарас Качка в пятницу.

"Очевидно, что взаимосовместимость железнодорожных систем между Украиной, Беларусью и Литвой ставит вопрос о том, что там транспортировка может быть легче технически. И при отсутствии нормальной работы наших портов в Одессе и Николаеве можно ставить вопрос о каком-то гуманитарном коридоре через Беларусь", - сказал Качка.