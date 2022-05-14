Ливанов, Панкратов-Черный, Галкин и другие: Латвия внесла в черный список 102 граждан России

В заявлении латвийского дипломатического ведомства, обнародованном в пятницу, 13 мая, указывается, что фигуранты нового черного списка выразили активную поддержку решению президента РФ Владимира Путина начать военное вторжение в Украину и открыто оправдывают российскую агрессию в этой стране, пишет DW .

В конце марта МИД Латвии уже включил в список нежелательных персон 25 российских деятелей культуры, поддержавших вторжение в Украину, в том числе телеведущих и журналистов Марию Ситтель, Дмитрия Губерниева, Тину Канделаки, актера Владимира Машкова, музыкантов Николая Расторгуева и Полину Гагарину, режиссера Никиту Михалкова.