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«Угрожали, что меня убьют»: интервью с украинской активисткой, облившей «кровью» посла России в Польше

Виктория Дудченко
, украинская журналистка, временно работающая в Латвии
«Угрожали, что меня убьют»: интервью с украинской активисткой, облившей «кровью» посла России в Польше
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Посла России в Польше Сергея Андреева облили в Варшаве красной краской. Нападение произошло, когда посол с делегацией возлагал венок на расположенном в Варшаве кладбище советских солдат.
Посла России в Польше Сергея Андреева облили в Варшаве красной краской. Нападение произошло, когда посол с делегацией возлагал венок на расположенном в Варшаве кладбище советских солдат. Фото: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Ирина Земляная - украинская активистка, журналистка и медиа-эксперт - 9 мая стала участницей протеста в Варшаве: вместе с другими активистками она облилась красной краской. Посол России в Польше Сергей Андреев также оказался "красным", и активисты сорвали возложение цветов российской делегации на кладбище советских солдат, пишет Rus.TVNET.

В первый же день Ирине пришло более 700 сообщений с угрозами, девушка теперь боится выходить из дома и переживает за свою жизнь. Как украинке удалось добраться до посла России в Польше, случайно ли на него попала "кровь" или же это было спланировано и что теперь ей грозит, активистка рассказала в эксклюзивном интервью для онлайн-журнала Klik.

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