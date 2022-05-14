«Угрожали, что меня убьют»: интервью с украинской активисткой, облившей «кровью» посла России в Польше

В первый же день Ирине пришло более 700 сообщений с угрозами, девушка теперь боится выходить из дома и переживает за свою жизнь. Как украинке удалось добраться до посла России в Польше, случайно ли на него попала "кровь" или же это было спланировано и что теперь ей грозит, активистка рассказала в эксклюзивном интервью для онлайн-журнала Klik.