«Угрожали, что меня убьют»: интервью с украинской активисткой, облившей «кровью» посла России в Польше

Ирина Земляная - украинская активистка, журналистка и медиа-эксперт - 9 мая стала участницей протеста в Варшаве: вместе с другими активистками она облилась красной краской. Посол России в Польше Сергей Андреев также оказался "красным", и активисты сорвали возложение цветов российской делегации на кладбище советских солдат, пишет Rus.TVNET.
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