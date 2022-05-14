Тысячи жителей Эстонии отправляются на крупнейшие в истории военные учения

Завтра утром Сандер Мяндоя возьмет, среди прочего, перочинный нож, щетку и крем для обуви и сядет на автобус из Тарту в Таллинн, откуда через три-четыре дня отправится в указанное место в Харьюмаа, местонахождение которого не разглашается для общественности, а оттуда - на зеленом внедорожнике Mercedes-Benz - в Юго-Восточную Эстонию, пишет Postimees.