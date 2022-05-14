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Тысячи жителей Эстонии отправляются на крупнейшие в истории военные учения

Прийт Пуллеритс
Тысячи жителей Эстонии отправляются на крупнейшие в истории военные учения
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Военные учения
Военные учения Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Завтра утром Сандер Мяндоя возьмет, среди прочего, перочинный нож, щетку и крем для обуви и сядет на автобус из Тарту в Таллинн, откуда через три-четыре дня отправится в указанное место в Харьюмаа, местонахождение которого не разглашается для общественности, а оттуда - на зеленом внедорожнике Mercedes-Benz - в Юго-Восточную Эстонию, пишет Postimees.

Тартуский университет, где 32-летний Мяндоя работает специалистом по коммуникациям, может не ждать его до конца мая.

В течение следующих двух недель лейтенант Мяндоя будет командиром подразделения кибервойск на масштабных учениях "Еж-202"2, которые начнутся через два дня и в которых вместе с ним примут участие более 7000 резервистов.

В дополнение к ним, военным действительной службы, призывникам и членам Кайтселийта на учения прибудут более 4000 солдат союзников из десяти стран.

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