Вход бесплатный: третье Музейное воскресенье проходит в День Таллинна

В рамках Музейного воскресенья можно бесплатно посетить филиалы Таллиннского городского музея, в том числе Таллиннский музей городской жизни (Вене, 17), Музей Каламая (Коцебу, 16), Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2), Таллиннский русский музей (Пикк, 29а), детский музей Мийямилла (Койдула, 21с), а также музеи Таллиннского литературного центра – музей Вильде (Рохелине аас, 3), музей Мати Унта (Койдула, 17) и музей Таммсааре (Койдула, 12а) в Кадриорге. В мае к проекту также присоединились Эстонский музей современного искусства и галерея мустамяэского культурного центра «Кая».

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, он рад расширению масштабов Музейного воскресенья.

«Музеи, которые до сих пор участвовали в акции, располагались в Кесклинне и Пыхья-Таллинне. Теперь Музейное воскресенье охватывает и Мустамяэ. Поскольку задача проекта – привлечь внимание к деятельности музеев и выставок, мы очень рады, что границы акции расширяются», - сказал Оя.

В рамках Дня Таллинна и Музейного воскресенья в филиалах Таллиннского городского музея пройдут экскурсии и прочие мероприятия, посвященные истории города. Например, Музей городской жизни организует экскурсию «По переулкам звуков Старого Таллинна» на эстонском, русском и английском языках, Музей Каламая - экскурсию на эстонском языке «Канализационные люки Каламая», а Таллиннский русский музей - экскурсию на русском языке «Таллинн. Музыка. Кино».

В этот день в нескольких музеях также пройдут бесплатные концерты. В 12 часов в зале Лайкмаа Таллиннского русского музея состоится детский концерт, на котором выступит хор кружка эстрадного пения Un Canto из Таллиннской школы по интересам «Канутиайа». В 14.15 на верхнем этаже башни Кик-ин-де-Кёк историк Тыну Педару зачитает фрагменты из свода законов Любекского права. В 14.30 в башне будут музицировать преподаватель игры на блокфлейте Брита Пурре и ее ученица Мари Мирьям Лааксонен. В 15.00 в Девичьей башне выступит брасс-квинтет Таллиннского полицейского оркестра. В детском музее Мийямилла в 15.00 состоится бинго-лото звуков, а в 19.00 выступит семейный коллектив «Лайкрете».

В этот день вход в музеи бесплатный, участие в некоторых специальных программах - по билету. С программой по случаю Дня Таллинна можно ознакомиться на сайте Таллиннского городского музея.

В музеях Таллиннского литературного центра также подготовлена специальная программа в честь Дня Таллинна и Музейного воскресенья. Наряду с постоянной экспозицией можно будет поучаствовать в поисковой игре в музее Мати Унта, в тематической викторине, а также пройти при помощи веб-карты Kirjanduslik Tallinn маршруты по следам известных писателей, в том числе по тропе Андруса Кивиряхка и его знаменитого пса Робина.