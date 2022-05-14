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На реке Пирита начался подсчет рыбной молоди

Уве Гнадентайх
На реке Пирита начался подсчет рыбной молоди
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Kalade loendamise mõrd Pirita jões.
Kalade loendamise mõrd Pirita jões. Фото: Pirita linnaosavalitsus

Согласно подсчету 2021 года, из реки Пирита в море мигрировало 10 437 мальков лосося. В этом году рыба тоже будет пересчитана, пишет Postimees.

«Каждую весну в реке Пирита устанавливается ловушка для подсчета лосося. Устье ловушки направлено вверх по течению, чтобы ловить рыбу, спускающуюся из реки в море. Ученые пересчитают ее, а затем выпускают обратно в реку. Цель состоит в том, чтобы оценить успешность нереста лосося в реке Пирита», — пояснил старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Ловушка была установлена ​​Эстонским морским институтом Тартуского университета на основании специального разрешения на вылов.

Ихтиолог Морского института Мартин Кеслер уточнил, что река Пирита – единственная река в Эстонии, где институт ведет учет мигрирующей в море молоди лосося и морской форели с помощью ловушки. Это делается с 2006 года.

«Лосось хорошо себя чувствует в реке Пирита, и поэтому молодь, выращенную в рыбных хозяйствах, в реку Пирита больше не завозият», — пояснил ученый. Каждую весну из реки Пирита в море должно мигрировать не более 11 900 мальков лосося. В 2021 году, по данным ловушечного учета, в море мигрировало 10 437 мальков лосося. «Это означает, что популяция лосося в реке Пирита приблизилась к пропускной способности реки», — сказал Кеслер.

В целом лосось в реке Пирита имеет свободный доступ к нерестилищам, и эти нерестилища - хорошего качества. Возможным фактором риска для формирования численности лосося является то, сколько Tallinna Vesi забирает воды из реки на водохранилище Васкъяла.

«Для увеличения количества лосося и другой рыбы более чем в километре выше по течению от Нарвского шоссе на реке Пирита построены дополнительные нерестилища. Кроме того, на плотинах Васкъяла и Козе построены рыболовные перевалы», — сказал Кеслер.

По словам Лийната, в последние годы для улучшения состояния экосистемы реки Пирита скошены камыши и проведена очистка реки. «По мере того, как камыш становится гуще, ситуация становится непригодной для рыб, и некоторые виды рыб больше не могут нереститься. В 1970-х годах лосось в реке Пирита вымер, и отрадно, что популяция лосося вернулась в реку, но это результат многолетней работы», — сказал Лийнат.

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