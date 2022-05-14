​Фасадные обои: неожиданная альтернатива штукатурке и привычным обшивкам

Рассказывают Марика Дуго, дизайнер сада Il Pollice Verde, провинция Пьяченца (Италия) и Эуфемия Ферри, менеджер по маркетингу и продажам компании Kemuro, Новара (Италия).

Это не просто обои на основе стекловолокна. Такой материал должен отвечать особым условиям, например подходить для влажной среды (по аналогии с обоями для ванных комнат).

В отличие от «домашних», уличные обои ►не должны выгорать или менять цвет на солнце; ►не боятся грязи, сильных морозов; ►не поддерживают горение (как большинство сертифицированных фасадных облицовок).

«Фасадные обои можно наносить непосредственно на бетонные и оштукатуренные стены, а также на стены с теплоизоляцией и на гипсокартон» — говорит Марика Дуго.

Обои для наружных работ — это декоративное полотно, посаженное на особый клей и обработанное специальными смолами (лаком) после высыхания.

Процесс монтажа отличается от привычной поклейки обоев. «Здесь очень важно найти профессионалов, которые уже работали с материалом (и не испортят его в процессе укладки)», — объясняет Марика Дуго.

Как и в случае с интерьерными обоями, нам потребуется идеально подготовленная стена — выровненная, очищенная, обезжиренная. Поверхность необходимо отшлифовать и прогрунтовать, чтобы помочь полотну приклеиться.

После высыхания грунтовки на поверхность наносится особый клей. Поверх него укладывается специальная техническая ткань. Она компенсирует усадку и неизбежные микротрещины, сглаживает неровности.

Поверх технического слоя монтируется декоративный слой. И уже его обрабатывают защитным составом (смолами). Это защищает поверхность от механических и атмосферных повреждений. «Независимо от толщины покрытия, уход за такой стеной будет минимальным», — объясняет Эуфемия Ферри.

При соблюдении технологии укладки, обои устойчивы к механическим повреждениям, разрывам и истиранию, — материал может служить десятилетиями. «В Италии производитель обычно дает гарантию 10 лет на адгезию (что обои не отклеятся от стены, с них не отойдет защитная смола) и еще 5 лет — в отношении цвета», — говорит Марика Дуго.