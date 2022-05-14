Обои на основе стекловолокна долгие годы применяли в общественных пространствах. И вот дизайнеры взяли эту практически вечную основу и использовали в неожиданном месте — на наружных стенах дома, пишет Houzz.
Фасадные обои: неожиданная альтернатива штукатурке и привычным обшивкам
Рассказывают Марика Дуго, дизайнер сада Il Pollice Verde, провинция Пьяченца (Италия) и Эуфемия Ферри, менеджер по маркетингу и продажам компании Kemuro, Новара (Италия).
Это не просто обои на основе стекловолокна. Такой материал должен отвечать особым условиям, например подходить для влажной среды (по аналогии с обоями для ванных комнат).
В отличие от «домашних», уличные обои
►не должны выгорать или менять цвет на солнце;
►не боятся грязи, сильных морозов;
►не поддерживают горение (как большинство сертифицированных фасадных облицовок).
«Фасадные обои можно наносить непосредственно на бетонные и оштукатуренные стены, а также на стены с теплоизоляцией и на гипсокартон» — говорит Марика Дуго.
Обои для наружных работ — это декоративное полотно, посаженное на особый клей и обработанное специальными смолами (лаком) после высыхания.
Процесс монтажа отличается от привычной поклейки обоев. «Здесь очень важно найти профессионалов, которые уже работали с материалом (и не испортят его в процессе укладки)», — объясняет Марика Дуго.
Как и в случае с интерьерными обоями, нам потребуется идеально подготовленная стена — выровненная, очищенная, обезжиренная. Поверхность необходимо отшлифовать и прогрунтовать, чтобы помочь полотну приклеиться.
После высыхания грунтовки на поверхность наносится особый клей. Поверх него укладывается специальная техническая ткань. Она компенсирует усадку и неизбежные микротрещины, сглаживает неровности.
Поверх технического слоя монтируется декоративный слой. И уже его обрабатывают защитным составом (смолами). Это защищает поверхность от механических и атмосферных повреждений. «Независимо от толщины покрытия, уход за такой стеной будет минимальным», — объясняет Эуфемия Ферри.
При соблюдении технологии укладки, обои устойчивы к механическим повреждениям, разрывам и истиранию, — материал может служить десятилетиями. «В Италии производитель обычно дает гарантию 10 лет на адгезию (что обои не отклеятся от стены, с них не отойдет защитная смола) и еще 5 лет — в отношении цвета», — говорит Марика Дуго.
На террасах и крытых верандах (местах, где нет прямого контакта с дождем, снегом и палящим солнцем) срок службы покрытия точно будет гораздо выше гарантийного. Поскольку обои — печатный носитель, он допускает множество графических и декоративных решений, в том числе по индивидуальному заказу.