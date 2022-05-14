Глава Elering Таави Вескимяги написал в социальных сетях, что торговля электроэнергией между материковой Россией и странами Балтии прекратилась еще 1 мая без каких-либо масштабных оповещений.
Elering: электроторговля между Россией и странами Балтии по сути дела прекратилась
Elering: электроторговля между Россией и странами Балтии по сути дела прекратилась
Вескимяги подчеркнул, что и прекращение торговли электроэнергией между Финляндией и Россией не ставит под угрозу надежность электроснабжение Эстонии.
«В то же время снижение на каждый произведенный мегаватт-час делает ситуацию на рынке напряженнее. Новые атомные и ветровые мощности компенсируют отказ от российского импорта», — сказал руководитель эстонского оператора электро- и газовых сетей Elering.