Сб, 14.05.2022
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Elering: электроторговля между Россией и странами Балтии по сути дела прекратилась

BNS
Elering: электроторговля между Россией и странами Балтии по сути дела прекратилась
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Таави Вескимяги.
Таави Вескимяги. Фото: Eero Vabamägi

Глава Elering Таави Вескимяги написал в социальных сетях, что торговля электроэнергией между материковой Россией и странами Балтии прекратилась еще 1 мая без каких-либо масштабных оповещений.

Вескимяги подчеркнул, что и прекращение торговли электроэнергией между Финляндией и Россией не ставит под угрозу надежность электроснабжение Эстонии.

«В то же время снижение на каждый произведенный мегаватт-час делает ситуацию на рынке напряженнее. Новые атомные и ветровые мощности компенсируют отказ от российского импорта», — сказал руководитель эстонского оператора электро- и газовых сетей Elering.

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