Квартира как машина времени: в историческом доме в Вильянди продается интересное жилье

Трехкомнатная квартира расположена в прекрасном историческом доме. При ремонте были сохранены такие оригинальные детали, как хлебная печь, духовка и дверцы духовки. Интерьер отражает историю здания, но все-таки это - квартира с современными удобствами.

Квартира в Вильянди. Фото: KV.EE

Квартира площадью чуть более 77 м2 занимает половину дома. Помещения обогреваются дровяной печью на кухне и электрическим теплым полом в ванной комнате.

Квартира в Вильянди. Фото: KV.EE

В квартире два входа, а за домом имеется терраса. Замечательное место для чашечки утреннего кофе! Так же имеется кладовая, погреб и два сарая.

Квартира в Вильянди. Фото: KV.EE

Квартира расположена в старой части Вильянди, поэтому все необходимое для жизни находится рядом: школы, магазины, кафе, развлекательные центры, парки и другие места для проведения досуга.

Квартира в Вильянди. Фото: KV.EE