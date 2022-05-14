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Квартира как машина времени: в историческом доме в Вильянди продается интересное жилье

rus.postimees.ee
Квартира как машина времени: в историческом доме в Вильянди продается интересное жилье
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Maja Viljandis.
Maja Viljandis. Фото: KV.EE

В Вильянди выставлена на продажу необычная квартира, в которой сохранены исторические детали, пишет Kodu.

Трехкомнатная квартира расположена в прекрасном историческом доме. При ремонте были сохранены такие оригинальные детали, как хлебная печь, духовка и дверцы духовки. Интерьер отражает историю здания, но все-таки это - квартира с современными удобствами.

Квартира в Вильянди.
Квартира в Вильянди. Фото: KV.EE

Квартира площадью чуть более 77 м2 занимает половину дома. Помещения обогреваются дровяной печью на кухне и электрическим теплым полом в ванной комнате.

Квартира в Вильянди.
Квартира в Вильянди. Фото: KV.EE

В квартире два входа, а за домом имеется терраса. Замечательное место для чашечки утреннего кофе! Так же имеется кладовая, погреб и два сарая.

Квартира в Вильянди.
Квартира в Вильянди. Фото: KV.EE

Квартира расположена в старой части Вильянди, поэтому все необходимое для жизни находится рядом: школы, магазины, кафе, развлекательные центры, парки и другие места для проведения досуга. 

Квартира в Вильянди.
Квартира в Вильянди. Фото: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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