В странах Балтии растут цены на топливо: бензин в Таллинне побил ценовой рекорд

В конце недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизтопливо была в Риге, а самая низкая – в Вильнюсе.

На заправочных станциях Circle K в Таллинне цена бензина 95-й марки выросла на 3,2% до 1,959 евро за литр, превысив ценовой рекорд 11 марта этого года, когда литр бензина 95-й марки стоил 1,949 евро. Цена дизельного топлива снизилась на 2,6% - до 1,849 евро за литр.

На АЗС Circle K в Риге стоимость бензина 95-й марки за неделю выросла на 1,1% - до 1,884 евро за литр, а цена дизельного топлива осталась стабильной и составляла 1,924 евро за литр.

На АЗС Сircle K в Вильнюсе цена бензина 95-ой марки выросла на 1,7% до 1,789 евро за литр, а цена дизельного топлива не менялась и составила 1,809 евро.