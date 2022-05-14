Фото ⟩ На шоссе столкнулись два грузовика

Грете, которая за мгновение до аварии ехала позади автоцистерны и грузовика, рассказала, что машина перед грузовиком неожиданно затормозила, в результате чего грузовик был вынужден резко затормозить. «Следовавшая за ним автоцистерна пытался избежать столкновения и выехала на встречную полосу, но с правой стороны все равно столкнулась с грузовиком», — рассказала Грете.

По ее словам, речь идет о счастливом инциденте, поскольку участники аварии отделались испугом.

«Все это было так пугающе, я никогда не была в такой ситуации», — сказала Грете.

Она отметила, избежать худшего удалось потому, что хотя движение с перекрестка Раэкюла было очень интенсивным, никто не превышал скорость и не пытался обогнать, кроме того, участники дорожного движения держали дистанцию.

Фото: Urmas Luik

Фотограф Pärnu Postimees, находившийся на месте аварии, сообщил, что в ДТП был поврежден угол кабины с пассажирской стороны автоцистерны, никаких внешних повреждений у грузовика он не заметил.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сказала, что один грузовик получил такие повреждения, что для его отбуксировки надо заказать буксир.