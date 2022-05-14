Полиция безопасности не позволила американской компании RingCentral перевезти около трехсот российских IT-специалистов в Эстонию, сообщает Rus.ERR, отмечая, что министр предпринимательства и технологий Андрес Сутт поддерживает решение, несмотря на то, что в подведомственной ему отрасли не хватает специалистов.
КаПо не разрешила американской фирме перевезти своих работников из России в Эстонию
КаПо не разрешила американской фирме перевезти своих работников из России в Эстонию
Российский айтишник Артем Володин, работающий на американскую компанию RingCentral, 21 апреля прилетел в Таллинн, имея на руках выданное полицией разрешение на работу и уже 27 апреля подал ходатайство на рабочую визу в Пярнуском миграционном отделении.
Однако 6 мая ему пришло письмо от КаПо, где было сказано, что обе его визы - туристическая и уже выданная рабочая - аннулированы 6 мая. "И с 6 мая я стал в Эстонии как бы нелегалом", - говорит он.
Причина отказа в визе - угроза безопасности Эстонии. По словам министра Суття, американская компания RingCentral не единственное западное предприятие, которое хотело вывезти своих сотрудников в Эстонию - и ко всем были применены такие же санкции.
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