КаПо не разрешила американской фирме перевезти своих работников из России в Эстонию

Российский айтишник Артем Володин, работающий на американскую компанию RingCentral, 21 апреля прилетел в Таллинн, имея на руках выданное полицией разрешение на работу и уже 27 апреля подал ходатайство на рабочую визу в Пярнуском миграционном отделении.

Однако 6 мая ему пришло письмо от КаПо, где было сказано, что обе его визы - туристическая и уже выданная рабочая - аннулированы 6 мая. "И с 6 мая я стал в Эстонии как бы нелегалом", - говорит он.