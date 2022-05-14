Одним из наиболее самобытных зданий в тихом, уютном Кохтла-Ярве по праву считается Центр культуры. Но привлекательна в нем не столько архитектура сталинского ампира, сколько многонациональная творческая жизнь. За последние два года она претерпела значительные изменения. Период пандемии и событий последних месяцев заставил по-иному взглянуть и на содержание, и на организацию работы в спортивной, образовательной и культурной сферах.
Эхо войны ⟩ Музей, заполненный одеждой и продуктами
Начало военной агрессии России против суверенитета и территориальной целостности Украины изменило профиль деятельности многих организаций. По словам директора Центра культуры Кохтла-Ярве Светланы Коротковой, помимо вопросов культуры и досуга, сегодня заботой центра является также социализация военных беженцев.
Превращение в склад
«Мы чувствуем свою ответственность и проводим системную работу с детьми беженцев. Нам очень приятно видеть появление юных талантов в нашей культурной среде. Они уже заняли видное место в наших творческих коллективах», – говорит Светлана Короткова. Не обделены вниманием и взрослые. Люди, прибывшие из зоны военных действий, нуждаются в особой заботе и интеграции в мирную жизнь. «В Ида-Вирумаа проживают представители более тридцати национальностей. Мы не разделяем людей по этому признаку, наоборот, стараемся придумывать объединяющие проекты. Например, в этом году запустили новый проект "Мозаика народных традиций"», – делится опытом Светлана Короткова.
В нынешних условиях Украинский музей в Кохтла-Ярве превратился в волонтерский гуманитарный центр. «Уже 25 февраля я начала осознавать, что происходит, и стала думать, что мы можем сделать для соотечественников, для своей земли, – с дрожью в голосе рассказывает основатель и руководитель Украинского музея Кохтла-Ярве Татьяна Ивушкина. – Люди стали предлагать квартиры для беженцев, приносить гуманитарную помощь, продукты, вещи, медикаменты. Так получилось, что в нашем городе мы первыми оказались в центре событий, где аккумулировалась помощь и для тех, кто остался под бомбами, и для тех, кому удалось приехать сюда. Потом подключилась горуправа, начали открывать волонтерские центры, и у меня стало чуть поменьше работы, не связанной с музеем».
Почти на два месяца помещение музея превратился в гуманитарный склад для беженцев и помощи фронту. Экспонаты украинской культуры и быта были убраны. Полки, шкафы, столы и проходы заполнили продукты долгого срока хранения, предметы гигиены, теплая одежда, обувь, посуда, предметы первой необходимости.
По словам Татьяны, участвовали в помощи не только украинцы. И люди, и организации помогали без оглядки на языковую и культурную принадлежность. «Музей Ийсаку» (Iisaku Muuseum) очень помог с вещами, до потолка все было заполнено одеждой и продуктами, которые раздавали беженцам и отправляли защитникам Украины. Через меня, через наш музей столько прошло людей, боли, слез», – вспоминает Татьяна Ивушкина.
И хотя помещения были отданы под гуманитарные нужды, Украинскому музею удалось не забыть о своей главной задаче – распространении культуры. «Даже в эти трудные дни мы не переставали думать об искусстве. Уже в апреле для всех прибывших беженцев из Украины наш ансамбль «Перелаз» дал два концерта, с чем нам очень помог Кохтла-Ярвский центр культуры и их танцевальный коллектив», – улыбаясь рассказывает Татьяна.
«Два года пандемии оказали существенное влияние на деятельность многих организаций, однако Городская управа в полном объеме оказывала финансовую поддержку спортивным и творческим коллективам, работающим на базе муниципальных учреждений, – отмечает Кристийне Агу, вице-мэр Кохтла-Ярве по образованию и культуре. – Наша работа за два прошедших года стала более гибкой и мобильной».
Кристийне уверена, что непростые условия не помешают городу осуществить планы на летний период. Из крупнейших культурных событий для горожан и гостей Кохтла-Ярве стоит выделить праздник народного танца, который состоится 21 мая на стадионе рядом со спортивным центром Виру. Уже через неделю, 28 мая, в городском парке пройдет грандиозный День химика. А в середине лета планируется праздничное открытие центральной площади в Ахтмеской части города, равно как и другие мероприятия, приуроченные к 76-летию города Кохтла-Ярве.
Музей возвращается к прежней жизни
Важнейшую роль в осуществлении этих планов играет Центр культуры и Украинский музей. Его директор Светлана Короткова отмечает насыщенность программы Центра: «Впереди традиционные весенние и летние концерты, проект «Музыка на воде», который получил признание 2021 году в номинации лучшее начинание года от Ida-Viru Ehe, кинопикники, концерты проекта "Летние ритмы" танцевальный конкурс "Танцуй, кроха!", проект "Театр выходит на улицу", фольклорный праздник Jauram, кантри-фестиваль, фестиваль старинного танца Minjoon». Светлана надеется, что работа центра вовлечет в эти праздники тех, кто сегодня приехал в город не по своей воле и так нуждается в атмосфере мира и любви.
Богат событиями и сам Украинский музей. Работа его полностью восстановлена в обычном режиме, а это значит, что идут выставки, экскурсии, меняются экспозиции. Сейчас вниманию гостей предлагается интереснейшая коллекция рушников. Уникальные рисунки и искусство ткачества знакомят нас с народными мастерами из Ивано-Франковска, Винницы, Сумской и Киевской областей.
Есть в музее и «Украинская комната», где воссоздана атмосфера быта украинских крестьян начала XX века. А еще есть редкие собрания свадебных венков и фотографий конца XIX века, а также посуда, костюмы, книги.
«Как только волонтерской работы стало меньше, я возобновила мастер-классы по рукоделию и открыла субботнюю школу для детей и подростков от 3 до 16 лет. На занятиях мы изучаем украинскую культуру, общаемся на родном языке, учимся мудрости предков родной земли», – говорит Татьяна Ивушкина – «Но поскольку с детьми приходят и родители, то сначала мы работаем с ребятами, а потом все вместе дружно пьем чай. А разговор один – война. У всех это болит, все хотят домой. Им всем пришлось пройти через испытания. Они делятся своими бедами и плачут».
Уже сейчас можно говорить об уникальном опыте интеграции военных беженцев в мирную жизнь через творчество. С участием беженцев работает несколько кружков, секций, студий по интересам. Несмотря на энергокризис, рост цен и обострение международной обстановки, творческие коллективы, представители национальных диаспор, работники образования и культуры Кохтла-Ярве делают все, чтобы город оставался важным культурно-историческим центром Ида-Вирумаа.