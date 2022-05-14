Эхо войны ⟩ Музей, заполненный одеждой и продуктами

Начало военной агрессии России против суверенитета и территориальной целостности Украины изменило профиль деятельности многих организаций. По словам директора Центра культуры Кохтла-Ярве Светланы Коротковой, помимо вопросов культуры и досуга, сегодня заботой центра является также социализация военных беженцев.

Превращение в склад

«Мы чувствуем свою ответственность и проводим системную работу с детьми беженцев. Нам очень приятно видеть появление юных талантов в нашей культурной среде. Они уже заняли видное место в наших творческих коллективах», – говорит Светлана Короткова. Не обделены вниманием и взрослые. Люди, прибывшие из зоны военных действий, нуждаются в особой заботе и интеграции в мирную жизнь. «В Ида-Вирумаа проживают представители более трид­цати национальностей. Мы не разделяем людей по этому признаку, наоборот, стараемся придумывать объединяющие проекты. Например, в этом году запустили новый проект "Мозаика народных традиций"», – делится опытом Светлана Короткова.

В нынешних условиях Украинский музей в Кохтла-Ярве превратился в волонтерский гуманитарный центр. «Уже 25 февраля я начала осознавать, что происходит, и стала думать, что мы можем сделать для соотечественников, для своей земли, – с дрожью в голосе рассказывает основатель и руководитель Украинского музея Кохтла-Ярве Татьяна Ивушкина. – Люди стали предлагать квартиры для беженцев, приносить гуманитарную помощь, продукты, вещи, медикаменты. Так получилось, что в нашем городе мы первыми оказались в центре событий, где аккумулировалась помощь и для тех, кто остался под бомбами, и для тех, кому удалось при­ехать сюда. Потом подключилась гор­управа, начали открывать волонтерские центры, и у меня стало чуть поменьше работы, не связанной с музеем».

Почти на два месяца помещение музея превратился в гуманитарный склад для беженцев и помощи фронту. Экспонаты украинской культуры и быта были убраны. Полки, шкафы, столы и проходы заполнили продукты долгого срока хранения, предметы гигиены, теплая одежда, обувь, посуда, предметы первой необходимости.

По словам Татьяны, участвовали в помощи не только украинцы. И люди, и организации помогали без оглядки на языковую и культурную принадлежность. «Музей Ийсаку» (Iisaku Muuseum) очень помог с вещами, до потолка все было заполнено одеждой и продуктами, которые раздавали беженцам и отправляли защитникам Украины. Через меня, через наш музей столько прошло людей, боли, слез», – вспоминает Татьяна Ивушкина.

И хотя помещения были отданы под гуманитарные нужды, Украинскому музею удалось не забыть о своей главной задаче – распространении культуры. «Даже в эти трудные дни мы не переставали думать об искусстве. Уже в апреле для всех прибывших беженцев из Украины наш ансамбль «Перелаз» дал два концерта, с чем нам очень помог Кохтла-Ярвский центр культуры и их танцевальный коллектив», – улыбаясь рассказывает Татьяна.