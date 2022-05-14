Президент Финляндии Саули Нийнистё в интервью шведскому информационному агентству ТТ сообщил, что позвонит своему российскому коллеге Владимиру Путину.
«Ситуация изменилась»: президент Финляндии планирует позвонить Путину
«Ситуация изменилась»: президент Финляндии планирует позвонить Путину
Финский президент хочет заявить Путину, что ситуация изменилась. По его словам, это знают оба лидера, передает Yle.
Время телефонного разговора пока неизвестно. В последний раз президенты беседовали в марте.
Президент и премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП) 12 мая сообщили о своей поддержке членства в НАТО. По их мнению, необходимые шаги надо предпринять в ближайшие дни.
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