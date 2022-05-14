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«Ситуация изменилась»: президент Финляндии планирует позвонить Путину

rus.postimees.ee
«Ситуация изменилась»: президент Финляндии планирует позвонить Путину
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Владимир Путин и Саули Нийнисте.
Владимир Путин и Саули Нийнисте. Фото: POOL/REUTERS/Scanpix

Президент Финляндии Саули Нийнистё в интервью шведскому информационному агентству ТТ сообщил, что позвонит своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Финский президент хочет заявить Путину, что ситуация изменилась. По его словам, это знают оба лидера, передает Yle.

Время телефонного разговора пока неизвестно. В последний раз президенты беседовали в марте.

Президент и премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП) 12 мая сообщили о своей поддержке членства в НАТО. По их мнению, необходимые шаги надо предпринять в ближайшие дни.

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