Двухсотлетний бетон ⟩ Мост через время

А знаете ли вы, что первый бетонный мост, соединивший берега реки Нарвы, был построен 200 лет назад? Сложные бетонные конструкции возводились уже тогда.

Обласканные царем иммигранты

Эстонскому бетону исполнилось 200 лет. Начиналось все при дворе российского императора Николая I. «В 1808 году в Испании шли Пиренейские вой­ны, и известный испанский инженер, механик, проектировщик и строитель мостов и гидросооружений Августин де Бетанкур-и-Молина иммигрировал в Россию», – рассказывает историк Уно Трумм. Там Бетанкура приняли с распростертыми объятиями, присвоили звание генерал-майора и приблизили к императору. В 1810 году испанец основал в Петербурге Корпус инженеров путей сообщения, а в 1819 году стал директором Главного управления путей сообщения.

Бетанкур не знал русского языка, но свободно владел французским и активно привлекал под свое крыло иностранных специалистов. Одним из них стал французский военный инженер, полковник Антуан Рокур де Шарлевиль.

«Поскольку ранее полковник был задействован в строительстве оборонительных сооружений Парижа и участвовал в развитии морского порта Тулона, он был знаком с методом получения гидравлической извести, или романского цемента, и широко использовал эти знания в своей работе. Путем обжига богатого глиной известняка из окрестностей Нарвы он получил первый в Эстонии романский цемент», – продолжает Трумм.

Из этого цемента и был изготовлен бетон, которым залили подводные части опор моста через реку Нарва между Нарвой и Ивангородом. После завершения строительства мост назвали в честь императора Николая I.

Мост строился семь лет – с 1822 по 1829 годы. Судя по архивным данным, обнаруженные Уно Труммом, строители моста – сплошь иностранцы: проектировал мост военный инженер полковник Браун, работами руководил военный инженер майор фон Бульмеринк и его помощники – гидротехник де Севе, механик Льюис и прапорщик Полл. А строительство моста встало казне в полмиллиона серебряных рублей. Сумма по тем временам огромная!

25 мая 1909 года комиссия произвела осмотр капитально отремонтированного моста Императора Николая I. Фото: Эстонский исторический музей

Залежи уникального камня

Не обошлось и без проблем. Как рассказал Уно Трумм, мост располагался примерно в двух километрах от речных порогов, где течение Нарвы было весьма стремительным, поэтому подводная часть опор должна была быть построена из особо крепкого и прочного материала. Поскольку тогда из известных материалов самым прочным был романский цемент и изготовленный на его основе бетон, то для его производства присланный на подмогу Бульмеринку полковник де Шарлевиль приступил к исследованию залежей известняка в окрестностях Нарвы.

«Местные жители считали этот известняк из-за содержащихся в нем примесей плохим и не пригодным для строительства. Для себя они предпочитали привозить качественный известняк издалека. Большое содержание глины считалось признаком плохого качества. Но вот парадокс – именно из-за глины при обжиге и получался романский цемент», – продолжает историк.