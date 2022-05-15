Чаще всего слово «бетон» ассоциируется с крупнопанельными девятиэтажками и с современной застройкой, про которую так и говорят: «из стекла и бетона». Бетон – это и автобаны, которыми, например, испещрена Германия. Да и у нас в Эстонии найдется не один километр таких дорог. Пожалуй, каждый знает бывшую взлетную полосу по пути в Аэгвийду, где обычное шоссе вдруг неимоверно расширяется, а гладкий асфальт сменяется бетонными плитами. Да и Питерское шоссе почти сплошь из бетона. Между прочим, ученые много лет пытаются доказать, что бетон – это совсем не устаревший материал для дорожного покрытия, а наоборот, перспективный. Такую идею продвигают не только эстонские инженеры. Много внимания уделяет бетону и известный специалист, живущий в Австралии эстонец Арво Тинни.
Двухсотлетний бетон ⟩ Мост через время
А знаете ли вы, что первый бетонный мост, соединивший берега реки Нарвы, был построен 200 лет назад? Сложные бетонные конструкции возводились уже тогда.
Обласканные царем иммигранты
Эстонскому бетону исполнилось 200 лет. Начиналось все при дворе российского императора Николая I. «В 1808 году в Испании шли Пиренейские войны, и известный испанский инженер, механик, проектировщик и строитель мостов и гидросооружений Августин де Бетанкур-и-Молина иммигрировал в Россию», – рассказывает историк Уно Трумм. Там Бетанкура приняли с распростертыми объятиями, присвоили звание генерал-майора и приблизили к императору. В 1810 году испанец основал в Петербурге Корпус инженеров путей сообщения, а в 1819 году стал директором Главного управления путей сообщения.
Бетанкур не знал русского языка, но свободно владел французским и активно привлекал под свое крыло иностранных специалистов. Одним из них стал французский военный инженер, полковник Антуан Рокур де Шарлевиль.
«Поскольку ранее полковник был задействован в строительстве оборонительных сооружений Парижа и участвовал в развитии морского порта Тулона, он был знаком с методом получения гидравлической извести, или романского цемента, и широко использовал эти знания в своей работе. Путем обжига богатого глиной известняка из окрестностей Нарвы он получил первый в Эстонии романский цемент», – продолжает Трумм.
Из этого цемента и был изготовлен бетон, которым залили подводные части опор моста через реку Нарва между Нарвой и Ивангородом. После завершения строительства мост назвали в честь императора Николая I.
Мост строился семь лет – с 1822 по 1829 годы. Судя по архивным данным, обнаруженные Уно Труммом, строители моста – сплошь иностранцы: проектировал мост военный инженер полковник Браун, работами руководил военный инженер майор фон Бульмеринк и его помощники – гидротехник де Севе, механик Льюис и прапорщик Полл. А строительство моста встало казне в полмиллиона серебряных рублей. Сумма по тем временам огромная!
Залежи уникального камня
Не обошлось и без проблем. Как рассказал Уно Трумм, мост располагался примерно в двух километрах от речных порогов, где течение Нарвы было весьма стремительным, поэтому подводная часть опор должна была быть построена из особо крепкого и прочного материала. Поскольку тогда из известных материалов самым прочным был романский цемент и изготовленный на его основе бетон, то для его производства присланный на подмогу Бульмеринку полковник де Шарлевиль приступил к исследованию залежей известняка в окрестностях Нарвы.
«Местные жители считали этот известняк из-за содержащихся в нем примесей плохим и не пригодным для строительства. Для себя они предпочитали привозить качественный известняк издалека. Большое содержание глины считалось признаком плохого качества. Но вот парадокс – именно из-за глины при обжиге и получался романский цемент», – продолжает историк.
Более подробных сведений о технологических решениях де Шарлевиля по обжигу романского цемента, к сожалению, нет. Вероятно, он производился в обычной для того времени печи для обжига известняка. По сообщению директора Петербургского технологического института Александра Крупского, это была первая попытка создания на территории Российской империи романского цемента и производства бетона.
Романский цемент - это специальный строительный материал, применяемый при производстве строительных растворов и бетонов низких марок. Его получают путем тонкого измельчения продукта, образованного после обжига сырьевой смеси.
Источник: wikipedia.org
Без специалистов дело пошло плохо
Паводки неуклонно ослабляли подводную часть моста. Уно Трумм приводит акт экспертизы, составленный инженером по дорожному строительству нарвского отдела Балтийской железной дороги по фамилии Плющ, который в 1906 году осуществлял ремонтные работы на мосту.
В соответствии с отчетом, для сооружения опор моста в дно реки на глубину двух саженей (~4,3 метра) было забито 72 деревянные сваи толщиной в восемь вершков (35,6 сантиметров). Сваи были расположены в четыре ряда, и расстояние между ними составляло от трех до четырех футов (0,9–1,2 метра). Сваи опускались на два фута (0,6 метра) ниже поверхности реки на самом низком ее уровне и их окружали дощатые ящики.
Они были залиты бетоном, в состав которого входили одна часть романского цемента, две части песка и пять частей плитняковой щебенки.
«Гидравлические свойства изготовленного в 1822 году романского цемента местами оставались слабыми или, можно даже сказать, их не было вовсе. Неравномерно добавлялась в бетон щебенка – в некоторых местах вместо щебня в материал были включены только крупные куски плитняка. Бетон был прочнее в нижних слоях фундамента и слабее в верхних, что может указывать на то, что использованный в верхних слоях романский цемент изготовлялся позднее, без участия французского специалиста», – делает выводы историк.
Последний большой ремонт фундамента моста был осуществлен в 1907–1909 годы.
Верхнюю часть опор моста сложили из обтесанного известняка, который над водой был покрыт гранитными плитами, привезенными морем из Финляндии. «Во всех источниках, где упомянуто строительство нарвского моста, подчеркивается, что в ходе работ использовался тот же самый гранит, из которого были изготовлены и колонны Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге», – отмечает Трумм. Во время Второй мировой войны в ночь на 25 июля 1944 года войска нацистской Германии взорвали нарвский мост. В советский период он был восстановлен и использовался до 1959 года, а затем было начато возведение современного моста.
Наша справка
Сейчас в Эстонии работают 52 бетонных завода, из которых
- 25 заводов изготавливают бетонную смесь,
- 16 – бетонные элементы,
- 11 – прочие бетонные изделия (блоки, брусчатка и пр.)
- на бетонных заводах Эстонии работает примерно 2000 человек.
Всего в Эстонии в год производится более 1,5 млн кубических метров бетона:
- бетонной смеси – более 700 000 м3,
- бетонных элементов – 300 000 м3,
- бетонных блоков – 500 000 м3.
Источник: Эстонский союз бетона