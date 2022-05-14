Украинские военные показали Postimees в поселке Старый Салтов в Харьковской области следы очередных убийств, совершенных российскими военными — они расстреляли мирных жителей, спасавшихся бегством из близлежащей деревни.
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Postimees в Харькове ⟩ Безмолвные свидетели трагедии: отступающий российский танк обстрелял колонну сельских жителей
Безмолвные свидетели трагедии: отступающий российский танк обстрелял колонну сельских жителей
На дороге из Старого Салтова в Верхний Салтов до сих пор стоят как безмолвные свидетели трагедии пять останков автомобилей. Две машины полностью сгорели, три - изрешечены пулями. Вокруг машин до сих пор разбросаны личные вещи погибших людей: одежда, белье, предметы быта, лекарства. Рядом с одной машиной лежали ходунки пожилого человека.
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