Postimees в Харькове ⟩ Безмолвные свидетели трагедии: отступающий российский танк обстрелял колонну сельских жителей

На дороге из Старого Салтова в Верхний Салтов до сих пор стоят как безмолвные свидетели трагедии пять останков автомобилей. Две машины полностью сгорели, три - изрешечены пулями. Вокруг машин до сих пор разбросаны личные вещи погибших людей: одежда, белье, предметы быта, лекарства. Рядом с одной машиной лежали ходунки пожилого человека.

Самая трагическая деталь — на земле между машинами лежит наполовину наполненная молоком бутылочка для кормления. Младенец не успел допить свое молоко, когда машина его родителей и других беженцев была подбита выстрелами российского танка. Шансов спастись у этих людей не было, поскольку танк вел огонь с холма с высоты нескольких сотен метров прямо в центр колонны, которая по дороге приближалась к танку. В одну из машин напрямую попал танковый снаряд. Эта машина и машина за ней сгорели, остальные машины были поражены осколками.