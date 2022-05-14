В День Таллинна можно насладиться хорошей музыкой

Таллиннская Ратуша, отмечающая в этом году свое 700-летие, познакомит гостей с музыкой своей молодости. На концертах «Шаг за столетиями», которые пройдут с 13.00 до 13.30 и с 14.00 до 14.30 молодые музыканты Кийлиского ансамбля старинной музыки представят мелодии эпохи Средневековья и Ренессанса. На концерте «Из поколения в поколение», который начнется в 17.00, семейный ансамбль Мейбаумов создаст праздничное настроение разнообразной классической программой.

В 13.00 перед зданием Таллиннского городского собрания (Вана-Виру, 12) состоится балконный концерт с участием мужского квинтета Национальной оперы «Эстония».

В 14.00 в концертном зале «Эстония» начнется бесплатный заключительный концерт конкурса молодых музыкантов «Таллиннский талант», на котором выступят 20 лучших участников конкурса: Александра Мария Тралла, Алиса Гайчонок, Анна Катарина Тралла, Аврора Элийзе Варема, FUNKY FIGHT, Егор Нефёдов, Каролийна Куппарт, Кярт Пихлап, Лукас Кристофер Варема, Мадис Сикк, Маттиас Хейна, Мона Лене Маанурм, Раэль Лайкре, Рахель Пеяске, Стефан Ильвес, Стен Эрик Рооба, Тийт Томп, Триссе Аннабель Трумси, Вероника Елыкова и Злата Зотович. Все жители и гости города приглашаются насладиться концертом и поддержать любимого музыканта.

В 15.00 у арки в стене Девичьей башни в Саду датского короля выступит брасс-квинтет Таллиннского полицейского оркестра.

Кульминацией Дня Таллинна станет бесплатный концерт под открытым небом, который будет проходить с 15 до 22 часов на концертной площади Кадриорга. В программе детское представление Ahhaa, выступление оркестра из Украины Prime Orchestra, коллективов Minimal Wind, Gameboy & Friends (Gameboy Tetris, villemdrillem, Clicherik & Mäx), а также Танеля Падара, Уку Сувисте и Сильвера Лааса.

Традиция празднования Дня Таллинна была заложена в 2002 году. День Таллинна напоминает жителям города о полученном в 1248 году Любекском праве, которое означало принятие столицы Эстонии в союз городов Европы. Цель празднования Дня Таллинна – подчеркнуть значение истории города и статуса таллиннца, а также углубиться в страницы истории города и получше узнать его настоящее.