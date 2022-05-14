В пятницу вечером, выступая на на открытии конференции им. Леннарта Мери премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) спросила, вынес ли мир урок из своих предыдущих ошибок, и подчеркнула, насколько важно действовать с максимальной решимостью в оказании помощи Украине.
Кая Каллас: разговоры с Путиным не дадут никакого результата
К обсуждению присоединилась и вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишия, участие которой прервала воздушная тревога. «Если спикеру конференции приходится посреди панельной дискуссии спешить в укрытие из-за воздушной тревоги, то это еще яснее подчеркивает, что находится на чаше весов», — отметила Каллас и уточнила, что заключения мира любой ценой следует все же избегать.
«Мы не должны поддаваться усталости от войны и ложным надеждам на то, что завтра наступит мир, — сказала Каллас, по мнению которой, первостепенное значение имеют справедливость и судебное преследование агрессора. — Мы не должны совершать те же ошибки, которые совершали много раз раньше. Если мы не сможем остановить агрессора, он подумает, что агрессия окупается, и все ужасы войны повторятся».
По словам Каллас, необходимо также понимать, что вернуться к нормальным отношениям с Россией невозможно. Она также заявила, что неуместно разговаривать с военным преступником.
«Зачем разговаривать с военным преступником? Разговоры с Путиным не дадут никакого результата. Если с ним разговаривать, он не получит четкого месседжа о том, что он изолирован», — сказала Каллас.
Каллас добавила, что преступления коммунизма в России никогда не осуждались в такой степени, как преступления нацизма. Иностранным гостям, присутствовавшим на конференции, Каллас посоветовала обязательно посетить в Таллинне мемориал жертвам коммунизма.